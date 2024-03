Carlos Paniagua, DT Colombia Sub 17: "Debutar ganando y clasificar anticipadamente no es tan fácil"

La Selección Colombia femenina se clasificó a la fase final del Sudamericano Sub 17 luego de derrotar a su similar de Perú. El entrenador Carlos Paniagua expresó en Blog Deportivo que se siente contento con el grupo que viene realizando con las futbolistas y el equilibrio que tiene en la zona defensiva, pues durante los tres partidos que ha disputado en Paraguay no ha recibido ningún gol.

"Debutar ganando y clasificar anticipadamente a un cuadrangular final no es tan fácil, pero estas muchachas lo realizaron haciendo un buen trabajo", dijo en los micrófonos de Blu Radio.

Paniagua también destacó el trabajo que se viene realizando desde el 2022 por parte del todo el cuerpo técnico de la selección, pues desde ese año de viene recorriendo diferentes ciudades del país para observar el talento femenino e identificar aquellas futbolistas que puedan aportar en las categorías inferiores.

"Fui dos veces a Barranquilla, fui a Sincelejo, a Boyacá, Bogotá, Cali, Medellín y bueno, afortunadamente pudimos concretar a lo último una selección de jugadoras que nos están representando bien", añadió el estratega.

Además, indicó que este trabajo de búsqueda también tiene sus frutos en la selección sub 20, donde también es el encargado de dirigirla, por lo que las jugadoras pueden hacer ese trabajo de ascenso y tener un proceso de largo aliento.

"En el proceso anterior, después de que jugamos al Sudamericano Sub 17, yo llevé ocho jugadores al Sudamericano Sub 20 a Chile y ahora no va a ser la excepción acá. Nosotros, más o menos unas cuatro o cinco jugadoras de estas las vamos a tener en el Sudamericano Sub 20", agregó, recordando el caso de Anamaría Guzmán.

Colombia vs. Brasil

El último partido de la Selección Colombia Sub 17 enfrentará este viernes su último partido en la fase de grupos ante Brasil, por lo que Paniagua manifestó que rotará la nómina y le dará minutos a aquellas jugadoras que no han podido debutar en el torneo.

"Inclusive nosotros tenemos tres jugadoras con tarjeta amarilla y sería un riesgo muy grande ponerlas a jugar contra Brasil, porque de sumar la segunda amarilla se perderían la primer fecha del cuadrangular final. Entonces, si pensamos en rotar la nómina", añadió.