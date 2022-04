Catar 2022, décimo mundial en el que su anfitrión no jugará el partido inaugural

Luego del cambio dado a conocer por la FIFA en la programación del mundial de Catar 2022 , competencia que arrancará con el Países Bajos vs. Senegal, esa será la décima edición del torneo, en toda la historia, en la que el país anfitrión no dispute el partido inaugural.

El caso más reciente en el que el local no vio acción en el primer juego, se registró en el 2002, cuando ni Corea, ni Japón, países organizadores de aquel mundial, disputaron el primer juego, pues lo hicieron Francia y, curiosamente, también Senegal, con victoria (1-0) para el seleccionado africano.

La primera edición en la que eso sucedió fue en el primer mundial: Uruguay 1930, donde Francia venció (4-1) a México. Ocho años más tarde, el Mundial jugado en Francia lo inauguraron Suiza y Alemania, en el estadio Parque de los Príncipes, con un empate (1-1).

En la década de los 50', la curiosidad aumenta, porque para los mundiales de 1954 y 1958, disputados en Suiza y Suecia respectivamente, el anfitrión no tuvo acción el primer día, pese a que en esas dos ediciones, el mundial arrancó con dos partidos en simultáneo: Yugoslavia 1-0 Francia y Brasil 5-0 México, en 1954, y Argentina 1-3 Alemania e Irlanda 1-0 Checoslovaquia en 1958.

Luego del mundial de Suecia, tuvieron que pasar cuatro ediciones para que el anfitrión de la cita orbital no debutará en el juego inaugural, pues en Argentina 1978, los encargados de poner a rodar el balón fueron Italia y Francia, con un resultado final de 2-1 para la 'Azzurri', que volvió a jugar el primer partido en España 1982 (0-0 vs. Polonia) y México 1986 (1-1 vs. Bulgaria), antes de que en 1998, Brasil, que a la postre fue campeón de aquella edición, abriera el Mundial con victoria (2-1) sobre Escocia.

Es así entonces como Catar, en la edición de 2022, se convertirá en el décimo país anfitrión que no juega en la inauguración de 'su' mundial. Para esta ocasión, los encargados de darle la patada de salida a la competencia serán las selecciones de Países Bajos y Senegal.