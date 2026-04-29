Champions League: ¿cuándo son los partidos de vuelta de las semifinales?

Ya se disputaron los duelos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, que gracias al PSG, Bayern Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid estuvieron apasionantes, por lo que solo quedan dos partidos para conocer los dos equipos que buscarán este apreciado trofeo en Europa.

Por un lado, PSG y Bayern Múnich tuvieron un choque apasionante que terminó en un ajustado 5 a 4 en donde salió como uno de los protagonistas el colombiano Luis Díaz, quien anotó el cuarto tanto para que su equipo llegara al duelo de vuelta con un resultado más apretado; por el otro, Arsenal y Atlético de Madrid disputaron un partido cómodo (1-1) en el Riyadh Air Metropolitano, dejando todo para el próximo partido que definirá al finalista.

Luis Díaz, protagonista en Champions // Foto: AFP

¿Cuándo se disputarán las semifinales de vuelta?

Martes, 5 de mayo: Arsenal vs. Atlético de Madrid / 2:00 p.m.

Arsenal vs. Atlético de Madrid / 2:00 p.m. Miércoles, 6 de mayo: Bayern Múnich vs. PSG / 2:00 p.m.

¿Cuáles serán los finalistas de la Champions? Esto pronostica la IA

Con las semifinales actuales de la UEFA Champions League, la inteligencia artificial ajusta sus predicciones y perfila una final entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. El conjunto francés parte con una ligera ventaja tras su rendimiento ofensivo en la ida ante el Bayern Múnich, mostrando una capacidad goleadora que puede marcar la diferencia en una serie tan cerrada.

Por su parte, el equipo inglés ha demostrado solidez y equilibrio, logrando un resultado clave frente al Atlético de Madrid que lo deja bien posicionado de cara a la vuelta.



"Aun así, el margen es mínimo. El Bayern Múnich sigue con opciones reales gracias a su poder ofensivo, mientras que el Atlético de Madrid mantiene su competitividad habitual en este tipo de eliminatorias. Aunque la IA apunta a una final entre PSG y Arsenal, la Champions League suele definirse por detalles, y cualquier error o momento individual podría cambiar por completo el destino de estas semifinales", indicó ChatGPT.