Champions League: fecha, hora y dónde ver la segunda jornada

Se viene la segunda fecha de la Champions League donde los equipos buscarán seguir sumando puntos o, en otros casos, empezar a hacerlo. Aquí le contamos cómo se jugará esta jornada y en dónde puede ver los partidos.

Martes 3 de octubre

Unión Berlín (ALE) vs. Sporting Braga (POR)

13:30 ARG // Star+ & ESPN2

13:30 CHI/PAR/URU – 12:30 BOL/VEN – 11:30 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN

Salzburgo (AUT) vs. Real Sociedad (ESP)

13:30 ARG/CHI // Star+

13:30 PAR/URU – 12:30 BOL/VEN – 11:30 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2

Inter (ITA) vs. Benfica (POR)

15:40 ARG/CHI // Star+ & ESPN

15:40 PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2

Napoli (ITA) vs. Real Madrid (ESP)

15:40 ARG/CHI // Star+

15:40 PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN

Manchester United (ENG) vs. Galatasaray (TUR)

15:40 ARG/CHI // Star+ & ESPN2

15:40 PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN4

PSV (NLD) vs. Sevilla (ESP)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU /URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN3

Lens (FRA) vs. Arsenal (ENG)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+

Copenhague (DNK) vs. Bayern Múnich (ALE)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+

Trofeo de la Champions League Foto: AFP

Miércoles 4 de octubre

Atlético Madrid (ESP) vs. Feyenoord (NLD)

13:30 ARG/CHI // Star+

13:30 PAR/URU – 12:30 BOL/VEN – 11:30 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN

Royal Antwerp (BEL) vs. Shakhtar Donetsk (UKR)

13:30 ARG // Star+

13:30 CHI // Star+ & ESPN4

13:30 PAR/URU – 12:30 BOL/VEN – 11:30 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2

RB Leipzig (ALE) vs. Manchester City (ENG)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN

Newcastle (ENG) vs. PSG (FRA)

15:40 ARG/CHI // Star+ & ESPN2

15:40 PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN4

Porto (POR) vs. Barcelona (ESP) 15:40 ARG // Star+

15:40 CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN2

Borussia Dortmund (ALE) vs. Milan (ITA)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN3

Estrella Roja (SRB) vs. Young Boys (CHE)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN Extra

Celtic (ESC) vs. Lazio (ITA)

15:40 ARG/CHI/PAR/URU – 14:40 BOL/VEN – 13:40 COL/ECU/PER // Star+ & ESPN Extra

