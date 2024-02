Previa Champions League: predicciones y apuestas de los octavos de final

Regresan las emociones de la UEFA Champions League con la definición de los choques de ida de los octavos de final. FC Barcelona, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Arsenal, FC Porto, Napoli, Borussia Dortumund y PSV buscarán sacar un buen resultado en los primeros 90 minutos del torneo más importante de clubes de Europa.

La definición de esta fase comenzará desde este martes, 20 de febrero, sobre las 3:00 de la tarde e irá terminando el 21 sobre las 5:00 de la tarde, esto como antesala a los choques de vuelta que comenzará una semana después de estos. Todos estos partidos se podrá ver a través de Star Plus y ESPN, que son los encargados de la transmisión de derechos.

Partidos de octavos de final Champions League de esta semana

Martes, 20 de febrero



PSV vs. Borussia Dortmund / 3:00 de la tarde

Inter de Milán vs. Atlético de Madrid / 3:00 de la tarde

Miércoles, 21 de febrero



FC Porto vs. Arsenal / 3:00 de la tarde

Napoli vs. FC Barcelona / 3:00 de la tarde

Predicciones y apuestas de la Champions League

PSV vs. Borussia Dortmund: desde el papel parece un partido sencillo para el Borussia Dortmund, Sin embargo, la juventud del PSV podría sorprender a los alemanes en duelo de alto impacto. El Philips Stadium será protagonista en este duelo europeo.



PSV gana : cuota paga 2.23

: cuota paga 2.23 Empate: cuota paga 3.75

cuota paga 3.75 Dortmund gana: cuota paga 3.20

cuota paga 3.20 Ambos equipos marcan: cuota paga 1.57

PSV vs. Borussia Dortmund en Champions League // Fotos: AFP

Inter de Milán vs. Atlético de Madrid: duelo de titanes en los octavos de final de la Champions. Por un lado, el supercampeón de Italia buscará revancha en la competición que se la escapó en la última temporada frente al Manchester City; mientras que, el Cholo espera devolver al cuadro colchonero a final internacional como ya lo logró en varias ocasiones.



Inter gana: cuota paga 1.82

cuota paga 1.82 Empate: cuota paga 3.66

cuota paga 3.66 Atlético de Madrid: cuota paga 5.20

cuota paga 5.20 Menos de 2.5 goles: cuota paga 1.72

cuota paga 1.72 No marcan: cuota paga 1.85

Inter de Milán vs. Atlético de Madrid en Champions League // Fotos: AFP

Porto vs. Arsenal: el favorito de este duelo es el equipo de Mikel Arteta que desde la temporada pasada viendo demostrando un gran juego. Los gunners esperan llegar lejos en Europa para hacer soñar a sus seguidores, pero el equipo portugués espera apagar las ilusiones londinenses sacando un resultado positivo en la ida.



FC Porto gana: cuota paga 5.25

Empate: cuota paga 3.60

Arsenal gana: cuota paga 1.70

Más de 2 goles: cuota paga 2.00

Porto vs. Arsenal en Champions League // Fotos: AFP

Napoli vs. FC Barcelona: Xavi espera recuperar la confianza de su afición avanzando con pie firme en Europa. Los catalanes han mostrado un juego regular en LaLiga por lo que buscan que la Champions League sea un nuevo comienzo; por su parte, el último campeón de Italia no está en su mejor momento y sin técnico parece que el panorama no será nada fácil.



Napoli gana : cuota paga 2.71

: cuota paga 2.71 Empate: 3.56

3.56 Barcelona gana: cuota paga 2.72

cuota paga 2.72 Menos de 3.5 goles: cuota paga 1.74

Napoli vs. FC Barcelona en Champions League // Fotos: AFP