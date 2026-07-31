Conmebol responde a propuesta de FIFA sobre el proyecto FFE: “Primero está el fútbol”

La Conmebol se pronunció sobre la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE y aseguró que analizará sus posibles efectos con “responsabilidad y rigor”, antes de fijar una posición definitiva.

A través de un comunicado, el organismo rector del fútbol sudamericano reafirmó que su prioridad es el desarrollo del fútbol, sus valores y las personas que hacen parte del deporte.

“Primero está el fútbol” fue el mensaje central de la Conmebol, que reconoció que el crecimiento de la disciplina requiere decisiones de carácter comercial y financiero.

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol advirtió que este tipo de determinaciones deben estar siempre al servicio del deporte y nunca ubicarse por encima de su esencia.



Conmebol pidió información adicional a FIFA sobre el proyecto FFE

Según explicó la Conmebol, desde que conoció la propuesta presentada por la FIFA comenzó un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro, siguiendo sus procedimientos institucionales.

Además, convocó una reunión de su Consejo con el objetivo específico de analizar y evaluar el proyecto FFE, teniendo en cuenta el alcance de la iniciativa y sus posibles repercusiones para el fútbol.

En ese proceso, la Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre diferentes aspectos relacionados con el proyecto, entre ellos su alcance, estructura y modelo de gobernanza.

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El organismo también manifestó su interés en conocer con mayor profundidad los posibles efectos que podría generar la iniciativa en el fútbol mundial y en sus diferentes actores.

Conmebol hace llamado a la unidad del fútbol

La Conmebol señaló que continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración durante el análisis de la propuesta presentada por la FIFA.

La entidad aseguró que seguirá contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial mediante los canales institucionales y bajo los principios de buena gobernanza.

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Finalmente, la Conmebol hizo un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y pidió que el deporte sea antepuesto a cualquier otro interés en medio de las discusiones sobre el proyecto FFE.