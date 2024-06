EN VIVO: vea aquí Argentina vs. Canadá en la Copa América 2024 de EE. UU.

Finalmente, este jueves, 20 de junio, iniciará la Copa América 2024. Será el compromiso Argentina vs. Canadá el que, de comienzo a la competición de selecciones más antigua de la historia, duelo que se dará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Sin duda el favoritismo está con los dirigidos por Lionel Scaloni. Argentina no solo es una selección llena de estrellas, sino que son los actuales campeones del mundo por lo que se perfilan como los favoritos del certamen. Además, Messi buscaría otro título con la albiceleste antes de un posible retiro.

Argentina vs. Canadá: dónde ver EN VIVO online y gratis

A partir de las 7:00 de la noche rodará la pelota en Atlanta (USA) con el duelo Argentina vs. Canadá. Los amantes del fútbol podrán EN VIVO y gratis el primer partido de la Copa América en la señal de Blu Radio en donde el equipo de Blog Deportivo no solo narrará el compromiso, sino que tendrá la señal oficial del compromiso.

Por otro lado, Gol Caracol de Caracol Televisión también tendrá toda la señal en directo del primer partido de la competencia continental. Todos los detalles del compromiso se podrán encontrar en las redes de la Conmebol y cada una de las selecciones.

Lo que debe saber del duelo Argentina vs. Canadá

Esta será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en la historia de la Copa América. Será el rival 16 de la selección albiceleste y la sexta de la Concacaf que tendrá como rival en los 108 años de la competencia de selecciones.

La última vez que Argentina perdió contra una selección de la Concacaf fue en 2004. Fue en la Copa América de Perú de ese año donde cayó por la mínima contra México por un gol tempranero de Ramón Morales.

Por otro lado, Messi suma otro hito en su carrera: el argentino será el futbolista de su país con más participaciones en la Copa América, siendo esta la séptima desde la primera que disputó en 2007.

Argentina vs. Canadá en la Copa América 2024 de EE. UU. // Fotos: AFP

Apuestas y predicciones Argentina vs. Canadá



Victoria de Argentina: cuota paga 1.30

cuota paga 1.30 Empate: cuota paga 5.50

cuota paga 5.50 Victoria de Canadá: cuota paga 9.50

Posibles alineaciones del debut