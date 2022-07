Formador de Linda Caicedo: "La mamá decía que las muñecas las pateaba y los zapatos los dañaba"

Linda Caicedo es la sensación de la Selección Colombia en la Copa América Femenina. A sus 17 años anotó el gol que le permitió a la ‘Tricolor’ clasificar a la final del torneo. Diego Vásquez fue el formador de la joven atacante desde los 5 años.

“Un día entro la mamá de Linda con ella de la mano, tenía 5 años y quería jugar al fútbol, pero no había escuelas para niñas en nuestro corregimiento. Me decía la mamá que las muñecas que tenía las pateaba, las joyas las tenía hundidas y los zapatos los dañaba. Ahí empezó la carrera de Linda”, dijo Vásquez en Blog Deportivo.

Desde los 5 años Linda Caicedo comenzó jugando con la categoría de niños del 2004, quienes al principio eran cuidadosos al jugar fuerte contra la talentosa, pero luego se daban cuenta que ella gambeteaba y los superaba con sus jugadas.

“Al principio los rivales decían “suave con la niña”, pero cuando ella hacía las gambetas o goles, ya decían “métansela duro que juega muy bien”. Le ayudó mucho a Linda jugar con niños”, relató el formador.

Diego Vásquez tuvo la fortuna de entrenar con Linda Caicedo hasta los 11 años, porque a esa edad la Liga Vallecaucana no permitía que las niñas jugaran con niños y empezó su proceso. Mientras que a los 14 años llegó al América de Cali para continuar su carrera en el profesionalismo.

Además, reveló que la joya en bruto de la selección femenina se ponía brava porque cuando llovía no había entrenamiento y pedía al profesor encargado que hicieran algo, que no pasara el día sin hacer ningún ejercicio.

"Linda fue tocada por Dios. Le gusta es jugar, salir a la cancha, no importa si no es figura (…) La gambeta es innato, ella sabe cuándo hacerlo o no. Ella parece que viera el partido desde arriba”, concluyó.