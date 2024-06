“Hoy Falcao no necesita de un sueldo para vivir: Norberto Peluffo

La llegada de Falcao García a la Liga Colombiana ha sido una gran noticia para el fútbol colombiano. En esta entrevista con Sala de Prensa Blu, se analizó el impacto que tendrá en el país y la importancia de su presencia para el futuro del fútbol local.

El técnico destacó tres puntos clave sobre la llegada de Falcao. En primer lugar, resaltó que su llegada ha generado una gran expectativa en el fútbol colombiano. Falcao es un jugador reconocido a nivel internacional y su presencia en la Liga Colombiana es un hito para el país

"Bueno, yo creo que hay tres noticias, la primera es la bomba, lo que mueve mueve toda toda clase de fibras. Falcao es excelente ser humano, que es el gran ejemplo para todas las generaciones, no solo para los niños, sino para todos que lo ha mostrado a través de su carrera”, dijo.

Y agregó; “Yo creo que es el segundo punto importante y y que ojalá sea bien aprovechado, es la estadía de Falcao yo sé que él viene a jugar, pero hay que tratar de aprovecharlo al máximo en los momentos que él pueda tener los ratos libres de poder transmitir esos mensajes a través de la Federación Colombiana, en las divisiones menores de Millonarios, de transmitir mensajes a vivencia que no crean que todo ese éxito y todos los buenos resultados de él es porque es puro talento y ya después de eso viene la parte deportiva, que es la que todo el mundo al final espera", dijo

Por último, habló sobre las expectativas deportivas de la llegada de Falcao a Millonarios. Se espera que el jugador sea el goleador que el equipo necesita para ser campeón.

“Estos muchachos que han pasado por el deporte y han pasado, o sea, cuando se habla de ello es porque son súper buenos en su deporte, de su vida privada poco, de la farándula poco de si salieron o no salieron. O sea, son un perfil bajo en esa parte, pero cuando tienen que mostrarse lo que son realmente ellos de su profesión muestran todo eso”, resaltó.

Sin embargo, también reconoció que su rendimiento en el último año no ha sido el mejor, y habrá que esperar para ver cómo se adapta al torneo y si logra alcanzar su nivel habitual.

Seguridad en Colombia

Frente al tema de seguridad en el país para los grandes jugadores que han llegado al país, como David Ospina y el mismo Falcao, según Peluffo, el país no esta preparado para albergar a grandes estrellas.

Pues para esto no estamos listos. Desafortunadamente, no, porque las cosas ya han sucedido recientemente, el papá de Luis Díaz, Mane Díaz y el caso de Edwin Cardona. Desafortunadamente, yo creo que es uno de los temas o el más importante, independientemente, porque acá hablan mucho de la plata y Falcao hoy no necesita de un sueldo para poder vivir, él ya está en su vida, la tiene asegurada gracias a Dios, totalmente y haciendo algo que le ha gustado y que nos ha dado muchas alegrías Dijo Pelusso.

Copa América y Selección Colombia

Peluffo compartió sus perspectivas sobre la próxima Copa América y las expectativas para la Selección Colombia en este torneo continental.

"He escuchado a algunos personajes diciendo que es obligación, que si Colombia no gana la Copa América, fracasamos. Parto de algo, vamos a jugar la Copa América y resulta que acá en la Copa América juega el campeón del mundo actual y ojo, no estamos obligados", afirmó.

Finalmente, destacó la calidad y el potencial de otras selecciones sudamericanas, especialmente la uruguaya. "Para mí, en mi concepto, la selección de mejor futuro en cuanto a las generaciones es la uruguaya. Uruguay tiene un equipazo", agregó. Este reconocimiento de Uruguay como una de las selecciones más prometedoras pone en perspectiva el reto que representa la Copa América para cualquier equipo participante, incluyendo a Colombia.

Escuche la entrevista completa acá: