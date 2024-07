¿DT de Sao Paulo la embarró con James Rodríguez después de decir "siguiente pregunta"?

Sin duda la Copa América 2024 ha sido el resurgimiento de James Rodríguez, mostrando que su zurda sigue más fina que nunca con sus pases clave para que sus compañeros hagan goles y para celebrar su grito de gol. A sus 33 años sigue callando bocas a través de su talento, de su fútbol, de ese mismo que lo llevó al Real Madrid en el Mundial de Brasil 2014. En esta ocasión, el técnico de Sao Paulo, Luis Zubeldía, generó una polémica por su reacción cuando fue cuestionado por el colombiano.

El equipo brasileño perdió 2-1 con Atlético Mineiro y, en rueda de prensa, le preguntaron al entrenador si el resultado podría haber sido diferente si James Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador de la Copa América, hubiera estado en la cancha. En principio, el argentino decidió decir "siguiente pregunta".

Vamos a hablar de los que están e imagínense que estoy con el árbitro... mamita, querida. Siguiente pregunta dijo Luis Zubeldía.

Sin embargo, cuando otro periodista estaba empezando a formular su pregunta, Zubeldía lo interrumpió y reconoció que el colombiano está jugando bien.

"Disculpa. Creo que James está haciendo un buen campeonato y me pone contento. Primero, porque es jugador de Sao Paulo. Segundo, porque, no lo conozco mucho, pero me imagino es una buena persona y Colombia está haciendo un buen campeonato", añadió.

El entrenador argentino añadió que las dos mejores selecciones que jugaron fútbol en la competencia llegaron a la final y espera "que gane el mejor".

¿Zubeldía fue políticamente correcto?

En Blog Deportivo se debatió sobre las declaraciones del entrenador de Sao Pablo, quien no tuvo en cuenta a James Rodríguez cuando llegó al equipo e, incluso, no siquiera hacía parte de los convocados para los partidos.

Para algunos, las palabras de Zubeldía son producto de que "se dio cuenta que la había embarrado" y, por ende, "no es políticamente inteligente", según Javier Hernández Bonnet, director del programa radial de deportes.

Sin duda estas palabras no pasaron desapercibidas para el que ha sido escogido en cinco oportunidades como el mejor del partido.