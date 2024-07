Bielsa critica a la Conmebol y falta de seguridad por pelea: "Es una plaga de mentirosos"

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, criticó con fuerza a la Conmebol, aseguró que "es una plaga de mentirosos" y lamentó que "es todo una vergüenza", en la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto de la Copa América contra Canadá en Charlotte (Carolina del Norte).

En una intervención de más de cuarenta minutos, Bielsa exigió disculpas de la organización por no proteger a las familias de los futbolistas de Uruguay en el estadio tras la semifinal perdida contra Colombia y, posteriormente, acusó a la Conmebol de "mentir explícitamente" sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.

"Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos", dijo Bielsa, muy exaltado.

"Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre. Y luego los árbitros están acusados por la Federación de que se equivocaron. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente sobre los campos de juego", aseguró.

"Sé quién gestiona los campos. Dicen que los campos están perfectos y tengo fotos de que están emparchados. Debería pedir disculpas, pero como eso (les) afecta, los jugadores y entrenadores no pueden hablar. Lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo y se terminó", prosiguió.

Pelea en las tribunas de Colombia vs. Uruguay Foto: AFP

Problemas con las canchas en la Copa América

Bielsa dijo además que "todo es una vergüenza", lamentó que la Conmebol hable de "percepción estética" de los campos y por otro lado valoró que Estados Unidos, pese a tener en su opinión responsabilidades, no mintió a las selecciones.

Sé que no han mentido. En un país que fue capaz del 'FIFA Gate', ahora resulta que han mentido afirmó Bielsa.

Mencionó a Bolivia y sus problemas a la hora de entrenar y a Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, al lamentar que las quejas de los entrenadores pueden provocar sanciones.

El técnico argentino estuvo muy agitado y admitió que tiene claro que "esta exaltación" le puede quitar "la razón".

El encuentro por el tercer y cuarto puesto contra Canadá se quedó al margen de la intervención de Bielsa.

A nivel deportivo, el argentino asumió la responsabilidad por la derrota sufrida contra Colombia en las semifinales.

"Hubiera preferido jugar 11 contra 11 para que no se consumieran 22 minutos de juego como se consumieron. Hubo 22 minutos de la segunda mitad que no se jugaron. Más protagonismo que el que asumió Uruguay en el segundo tiempo...", consideró.

"El equipo que más corrió en toda la competencia fue Uruguay y muy probablemente sea el equipo que menos jugadores necesitó para conformar todos los partidos. Administrando un equipo con mejores jugadores que Colombia no merecimos ganar. No merecimos perder, pero no merecimos ganar", prosiguió.