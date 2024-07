Gerardo Bedoya se deshace en elogios con Néstor Lorenzo: “Me le quito el sombrero”

La Selección Colombia consiguió el segundo y tan ansiado boleto a la gran final de la Copa América, en la que se verá las caras con su igual de Argentina, en un partido que promete muchísimo fútbol por lo que han mostrado ambas naciones en el torneo continental.

En el año 2001, Colombia logró ganar la Copa America, un hito histórico para el país. Gerardo Bedoya, exfutbolista que vistió la tricolor, destacó en conversación con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, que en ese momento se creó una fuerte conexión entre el equipo y el pueblo colombiano, una especie de familia que se formó alrededor de la selección. Y, según él, esa misma conexión se está viendo en la selección actual.

Las claves del exito de la tricolor y Néstor Lorenzo

Para Bedoya, el liderazgo del entrenador y la guía que ha dado al equipo han sido fundamentales en la unión entre la selección y los colombianos. El entrenador ha demostrado un gran compromiso con el pueblo, permitiendo que los jugadores interactúen con la gente, tomándose fotos y firmando autógrafos.

"Yo en estos días veía que la selección se bajaba del bus en EE. UU. y yo dije van a pasar derechos al hotel, no, el entrenador los hacía parar, que se devolvieran y empezara a tomarse fotos y autógrafos con la gente. Eso es importante, esa guía", dijo.

Según el exfutbolista, esto ha permitido que el equipo se sienta parte de la comunidad y ha generado un vínculo fuerte y positivo.

Bedoya también destaca la importancia de la relación entre el técnico Nestor Lorenzo y los jugadores. Según él, la relación de respeto y amistad que existe entre ellos es fundamental para el éxito del equipo.

"Yo me le quito el sombrero a Lorenzo por lo que está generando dentro del país. No es solamente los jugadores. No me canso de repetir de que el liderazgo que lleva y la guía con que la guía que le está dando a los jugadores es supremamente importante", puntualizó.

Cómo jugarle a Argentina

En cuanto al próximo partido contra Argentina, Bedoya reconoce que la presencia de Lionel Messi puede generar cierto respeto, pero asegura que los jugadores colombianos ya lo conocen y saben cómo enfrentarlo.

Además, destaca que Colombia ha brillado en esta Copa America y ha mostrado un gran nivel de juego. A pesar de esto, reconoce que Argentina es un equipo serio y que será un gran partido.

"Colombia tiene creo que un gran psicólogo que también los lleva a que tengan esa gran tranquilidad, pero uno si va pensando con muchos nervios, con ansiedad lo que se avecina, en este caso Argentina lo mismo, Argentina creo que también debe estar pensando en los jugadores colombianos", concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: