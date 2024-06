Paraguay vs. Brasil: EN VIVO las emociones del choque entre la albirroja y verdeamarela

La primera fecha de la Copa América para estos dos equipos no dejó buenas sensaciones; por eso, este choque Paraguay vs. Brasil será crucial para ambas escuadras para continuar con vida en la competencia y no dejarse tomar ventaja de Colombia, en caso de que obtenga los tres puntos.

Dorival Junior apostará por la experiencia de futbolistas como Rapinha, Rodrygo, Vinicius Jr, Militao, Alisson y otros más que podrán llevar a la verdeamalera a conseguir los tres puntos para ocupar la segunda casilla del Grupo D de la Copa América 2024; o el primer lugar si Colombia pierde con Costa Rica.

"Si en cada partido generamos dudas, uno no avanza. Tengo vivencias suficientes para entender lo que pasa (…) Solo hace falta tranquilidad, equilibrio y confianza en lo que se hace. Debemos tener esa paciencia”, expresó el técnico brasileño.

Por otro lado, el peor escenario sería un empate, pues reduciría todo a que en la última fecha Costa Rica, Paraguay y Brasil (si gana Colombia) busquen el segundo lugar de la competencia; es decir, todos obligados a ganar.

Paraguay vs. Brasil: EN VIVO, online y gratis

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio se encargará de todas las emociones de este compromiso, tanto en la señal de radio como en el canal de YouTube, EN VIVO y gratis este viernes, 28 de junio. Cada detalle del choque entre paraguayos y brasileños será traído por todo el equipo deportivo.

Por otro lado, si espera ver cada detalle de este compromiso, lo podrá hacer a través de DirecTV Sports, que es el canal autorizado por Conmebol para esta competencia.

Paraguay vs. Brasil: este es el historial

En 82 partidos que han disputado ambos equipos, 49 han terminado en victoria para el equipo verdeamarela y tan solo 11 derrotas contra los paraguayos. Lo demás ha finalizado en empate. Por Copa América el saldo no es diferente, pues se han enfrentado en 31 ocasiones con un historial de 13 victorias para Brasil.

Paraguay vs. Brasil: apuesta y predicción



Posibles alineaciones