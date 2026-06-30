Aficionados mexicanos no dejaron dormir a Ecuador previo al choque de dieciseisavos

La previa del choque entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo un capítulo inesperado fuera de la cancha. Un grupo de aficionados mexicanos decidió recibir a la selección ecuatoriana de una manera particular: con una "serenata" frente al hotel de concentración, con la intención de afectar el descanso de la escuadra sudamericana.

Desde la medianoche, decenas de seguidores del conjunto mexicano llegaron hasta las afueras del hotel ubicado en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, con elementos para generar un fuerte ruido, como bocinas, megáfonos, instrumentos improvisados y cláxones de vehículos, entre otros. La idea era ejercer presión de localía y convertirse en un factor determinante para darle ventaja al 'Tri' en el partido decisivo.

Aficionados mexicanos llegaron con una "serenata" al hotel de Ecuador

La concentración de Ecuador se vio alterada durante varias horas. Los hinchas organizaron la jornada por medio de redes sociales y, pese a las lluvias y la hora, llegaron para cumplir con la convocatoria.



El ruido aumentó con el pasar de la noche, lo que llevó a que la delegación ecuatoriana solicitara apoyo a las autoridades. Según la información conocida, el equipo pidió la intervención de la Policía debido a que los jugadores y el cuerpo técnico no lograban descansar con normalidad.

La situación fue más compleja para Ecuador debido al desgaste del viaje previo. El equipo llegó después de un recorrido cercano a nueve horas, marcado por retrasos y dificultades logísticas desde su salida.

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección… pic.twitter.com/SrNhUPBWXm — Noticias GDL (@NoticiasGdl_Mx) June 30, 2026

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Policía intervino tras protesta de aficionados mexicanos

Luego de la medianoche, los organismos de seguridad llegaron al lugar para controlar la situación y evitar inconvenientes en la zona. Los uniformados acudieron con equipos de protección y permanecieron en el sector para mantener el orden, aunque los aficionados continuaron algunos minutos más con la celebración.

La llamada "serenata" es una práctica conocida dentro del fútbol latinoamericano y, aunque para muchos representa una muestra de pasión, también genera debate porque en ocasiones se utiliza como estrategia para incomodar al rival antes de un partido decisivo.

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que presentó una queja formal ante los organizadores del torneo por lo ocurrido y pidió mayores medidas para proteger a jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, señaló la entidad.

Ecuador tuvo problemas de descanso previo al partido contra México

Además del ruido provocado por los aficionados, Ecuador enfrentó otros inconvenientes antes del partido. El técnico Sebastián Beccacece manifestó su molestia por el retraso del vuelo hacia México, que terminó convirtiendo un trayecto de pocas horas en un viaje mucho más largo.

A esto se sumó la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado a unos 65 kilómetros del hotel de concentración, y el complicado tráfico de Ciudad de México durante una noche marcada por fuertes lluvias.