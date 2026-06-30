Aplazan inicio de México vs. Ecuador por tormenta eléctrica sobre el estadio Azteca

El partido México vs. Ecuador del martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzará con una hora de atraso luego de ser aplazado por una tormenta eléctrica en la capital mexicana.

La FIFA informó que el duelo comenzará a las 20H00 locales (02H00 GMT), una hora después del horario previsto inicialmente.

El nuevo horario fue anunciado en la transmisión oficial del partido y a través de los parlantes del estadio Azteca.

Los equipos de ambas selecciones salieron poco después para calentar sobre el campo.



Es el segundo partido mundialista afectado por el estado del tiempo, después de la suspensión, la semana pasada, del Francia-Irak terminado el primer tiempo.

El cielo se despejó sobre el Azteca después de la lluvia que cayó copiosamente con rayos y truenos.

El gobierno de Ciudad de México pronosticó de cualquier forma actividad eléctrica y lluvias durante el resto de la noche.

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Durante la suspensión, las graderías fueron una fiesta. Por los parlantes del estadio se mezclaron todos los géneros, desde canciones de la estrella Juan Gabriel, cantadas por toda la afición a viva voz, hasta una acelerada música electrónica para la 'dance cam'.

También un merengue que puso a bailar a más de uno en el estadio Azteca, con capacidad para más de 80.000 aficionados.

Algunos de los que estaban en asientos expuestos se movieron al área cubierta. Otros permanecieron con ponchos o mojándose mientras bailaban sin amilanarse por el clima.