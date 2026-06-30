EN VIVO | México vs. Ecuador HOY: online y gratis los 16avos de final del Mundial

Las selecciones de México y Ecuador se enfrentan esta noche a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Azteca, en el cierre de la jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro determinará cuál de los dos equipos avanza a la siguiente ronda de eliminación directa, donde el vencedor se medirá en octavos de final ante el ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El conjunto mexicano, dirigido por Javier Aguirre, llega a esta instancia tras clasificar como primero del Grupo A con tres victorias consecutivas y sin recibir goles en la fase de grupos. Por su parte, la selección ecuatoriana, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, obtuvo su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo, luego de sumar cuatro puntos en el Grupo B, incluyendo un triunfo ante Alemania. En el aspecto táctico, el desarrollo del juego se perfila en la disputa del mediocampo entre Edson Álvarez y Moisés Caicedo.

La serenata mexicana en el hotel de Ecuador: no los dejaron dormir

Durante la madrugada de este martes, un grupo de aficionados locales se concentró en las inmediaciones del hotel de la delegación ecuatoriana en Ciudad de México con el propósito de interrumpir el descanso del plantel rival.



La actividad a las afueras del establecimiento incluyó el uso de pirotecnia, altavoces y música de mariachis, extendiéndose durante varias horas de la noche. Ante estos hechos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal ante la organización del torneo, señalando la afectación al descanso de sus jugadores en las horas previas al compromiso. El partido de esta noche determinará el impacto de esta situación en el rendimiento de ambos equipos en la cancha.

¿Dónde y a qué hora ver México vs. Ecuador?

Este compromiso de los 16 avos de final se encuentra programado para este martes, 30 de junio, a partir de las 8:00 de la tarde. El duelo tendrá la transmisión EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo a través de la señal 89.9 FM y YouTube.

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Posibles alineaciones:

México: 'Tala' Rangel; Jorge Sánchez, César Montes (o Israel Reyes), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (o Álvaro Fidalgo), Gilberto Mora; Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez.

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Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

