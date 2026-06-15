Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026, que se disputa entre México, Canadá y Estados Unidos, ya vive su cuarto día y, este lunes 16 de junio, los aficionados del fútbol ya vivieron las primeras emociones con el duelo entre España y Cabo Verde, donde la escuadra africana dio la gran sorpresa.

Y es que Cabo Verde vive su primer Mundial en su historia, por lo que el choque ante 'La Roja' fue su debut en una cita orbital, encuentro en el que consiguió sacar un vital empate sin goles. Por su parte, España mostró serias dificultades en el ataque, un fuerte dolor de cabeza, especialmente porque son candidatos al título.

Ante este empate sin goles, de momento España y Cabo Verde lideran la tabla del grupo H, pero ahora Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan para concluir la primera jornada de la zona.

Arabia Saudita vs. Uruguay: hora y canal para ver el partido online

Este encuentro reacomodará la tabla del grupo H, por lo que el ganador tomaría la cima, luego del empate entre España y Cabo Verde.

Publicidad

El duelo se llevará a cabo desde las 5:00 de la tarde de este lunes 16 de junio y se podrá ver por medio de Bluradio.com.co y con el equipo de Blog Deportivo en el canal de YouTube. Adicionalmente, se podrá seguir por suscripción en ESPN, Dsports, DGO o Paramount.

Tabla de posiciones grupo H