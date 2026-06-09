Argentina encabeza las proyecciones para el Mundial 2026 según una supercomputadora

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienzan a surgir los primeros pronósticos sobre las selecciones con mayores posibilidades de quedarse con el trofeo. Uno de los análisis que más ha llamado la atención en las últimas horas proviene de la Universidad de Reading, en Inglaterra, donde una supercomputadora realizó miles de simulaciones para anticipar el posible desenlace del torneo.

El resultado ubicó a Argentina como la principal candidata al título, reforzando el papel de favorita que la selección albiceleste ha mantenido desde su consagración mundialista. Aunque todavía faltan meses para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá, el estudio ha despertado el interés de aficionados y expertos por igual.

¿Quién ganará el Mundial 2026?

Según el informe elaborado por la institución británica, Argentina aparece en el primer lugar de las probabilidades de conquistar la próxima Copa del Mundo.



Para llegar a esa conclusión, los investigadores ejecutaron 10.000 simulaciones completas del campeonato. El modelo tuvo en cuenta distintos escenarios competitivos y variables relacionadas con el rendimiento de las selecciones, permitiendo establecer tendencias estadísticas sobre los posibles resultados.

La investigación señala que el combinado argentino logra imponerse con mayor frecuencia frente a otros aspirantes al título, lo que le otorga una ventaja importante en las proyecciones previas al torneo.

Sin embargo, los expertos recuerdan que el fútbol sigue siendo un deporte en el que los resultados pueden cambiar rápidamente y donde factores como lesiones, estados de forma o decisiones tácticas pueden alterar cualquier pronóstico.

Portugal, campeón de la Nations League // Foto: AFP

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El Mundial 2026 también está marcado por la presencia de las leyendas de Argentina y Portugal

Más allá de los cálculos matemáticos, el Mundial de 2026 también estará rodeado por el atractivo que generan algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol internacional.

Diversos análisis han destacado el peso mediático de las grandes estrellas de Argentina y Portugal, selecciones que continúan siendo protagonistas en la conversación global sobre el campeonato.

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La posibilidad de que ambas potencias se crucen en instancias decisivas ha incrementado la expectativa entre los aficionados, que siguen de cerca cada paso del proceso clasificatorio y de preparación rumbo al torneo.

El estudio de la Universidad de Reading se suma a una serie de análisis predictivos

Las simulaciones realizadas por supercomputadoras se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para anticipar eventos deportivos de gran magnitud.

En el caso del Mundial de 2026, este tipo de estudios buscan reducir la incertidumbre mediante modelos estadísticos que analizan múltiples escenarios posibles. No obstante, los especialistas coinciden en que las proyecciones son apenas una referencia y que la realidad se definirá dentro de la cancha.

Con un formato ampliado y tres países como anfitriones, la próxima Copa del Mundo promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Mientras tanto, Argentina parte como favorita según los algoritmos, aunque todavía queda un largo camino antes de conocer quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

