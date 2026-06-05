Argentina lidera el ranking FIFA antes del Mundial 2026: ¿qué necesita para volver a ser campeona?

La selección de Argentina comenzará el Mundial de 2026 con una noticia que refuerza su condición de favorita: se convirtió en la número uno del ranking FIFA a pocos días del inicio del torneo. Los resultados adversos de sus principales rivales permitieron que el equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperara la cima de la clasificación mundial y llegara a la Copa del Mundo con el impulso de ser el vigente campeón.

La albiceleste alcanzó los 1.874,81 puntos y superó a Francia y España, que cedieron terreno tras sus recientes compromisos internacionales. Los franceses cayeron ante Costa de Marfil, mientras que los españoles igualaron frente a Irak, resultados que modificaron el orden de las primeras posiciones.

Detrás de Argentina aparecen España y Francia, seguidas por Inglaterra, Portugal y Brasil, en un listado que refleja el buen momento del conjunto sudamericano, que también dominó gran parte de las eliminatorias de Conmebol y conquistó la Copa América de 2024.

Selección Argentina Foto: AFP

¿Qué necesita Argentina para volver a ser campeona del mundo?

Aunque encabeza el ranking y figura entre los máximos candidatos al título, el recorrido de Argentina hacia una nueva estrella no será sencillo.



El seleccionado sudamericano quedó ubicado en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. Sobre el papel, la albiceleste parte como favorita para quedarse con el primer lugar de la zona, pero la verdadera dificultad podría aparecer apenas termine la fase inicial.

Los dos mejores equipos del Grupo J se cruzarán con los clasificados del Grupo H, una zona especialmente exigente porque reúne a dos selecciones con tradición mundialista: España y Uruguay, lo que significa que Argentina podría encontrarse muy temprano en el torneo con un rival de primer nivel.

Para mantener viva la defensa del título conseguido en Catar 2022, el equipo de Scaloni necesitará superar tres etapas fundamentales:



Terminar entre los primeros puestos de su grupo.

Evitar tropiezos en una eventual eliminatoria frente a potencias europeas o sudamericanas.

Mantener el equilibrio entre la experiencia de sus campeones y el aporte de los nuevos jugadores.

Lionel Messi volverá a liderar a la Albiceleste

Uno de los mayores atractivos del Mundial será la presencia de Lionel Messi, quien volverá a encabezar al combinado nacional tras haber levantado el trofeo en 2022.

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El actual jugador de Inter Miami CF estará acompañado por gran parte de la base que consiguió los éxitos recientes del equipo. Entre los nombres que repetirán experiencia mundialista aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Messi celebra gol con Argentina en la Eliminatoria Foto: AFP

A ellos se suman jóvenes que vivirán su primera Copa del Mundo, como Giuliano Simeone y Nicolás Paz, quienes llegan respaldados por destacadas temporadas en Europa.

La selección campeona iniciará su participación frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente se enfrentará a Austria en Dallas y cerrará la fase de grupos contra Jordania.

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Mientras tanto, sus rivales buscarán dar la sorpresa. Argelia llega tras una sólida eliminatoria africana, Austria cuenta con referentes como David Alaba y Marcel Sabitzer, y Jordania disputará la primera Copa del Mundo de su historia.