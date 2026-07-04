Así le ha ido a Colombia enfrentando a Suiza: los datos benefician a la 'Tricolor'

Colombia hizo historia nuevamente luego de meterse en los octavos de final tras vencer a Ghana por la mínima diferencia en Kansas, Estados Unidos. De esa manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo ahora se enfrentarán a Suiza en los octavos de final, una instancia a la que hasta ahora Colombia solo había llegado en tres oportunidades.
El seleccionado nacional, que terminó como líder del Grupo K, llegaba como favorito para quedarse con la victoria y, pese a la presencia del supuesto "brujo" de Ghana, Colombia logró demostrar jerarquía y vencer por la mínima diferencia.
Con el arranque del encuentro, el combinado cafetero empezó a presionar, especialmente por las bandas, donde la velocidad de los atacantes fue determinante para poner el 1-0 en el marcador. Al minuto 14 llegó el único gol del compromiso y el de la victoria, obra de Jhon Arias.
Ahora, Colombia se enfrentará a un viejo conocido: Suiza, selección a la que buscará derrotar para avanzar a los cuartos de final el próximo martes a las 3:00 de la tarde.
¿Cómo le ha ido a Colombia ante Suiza?
Los cafeteros se han enfrentado a los suizos en cuatro oportunidades, con una ligera ventaja para Colombia, pues ha ganado dos encuentros, empatado uno y perdido otro.
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- 1985: Colombia 2-2 Suiza.
El primer choque ocurrió en 1985, un duelo que terminó igualado a dos goles. El compromiso se disputó en el Estadio El Campín de Bogotá, donde Alex 'Didi' Valderrama y Pedro Sarmiento marcaron los tantos del empate.
- 1991: Suiza 3-2 Colombia.
El segundo enfrentamiento entre ambas selecciones fue un amistoso de preparación a comienzos de los años noventa, donde los helvéticos fueron superiores.
- Estados Unidos 1994: Colombia 2-0 Suiza.
El único antecedente mundialista ocurrió en la fase de grupos del Grupo A, en el Stanford Stadium. Aunque Colombia llegaba golpeada tras dos derrotas previas, se despidió con honor al vencer 2-0 a los suizos.
- 2007: Colombia 3-1 Suiza.
El compromiso de preparación se disputó en territorio suizo. Sin embargo, los cafeteros mostraron un mejor dominio del juego y terminaron imponiéndose con claridad sobre los europeos.
Colombia buscará el paso a cuartos de final
Luego de que Colombia venciera 1-0 a Ghana, los cafeteros aseguraron su clasificación a los octavos de final. Por ello, el próximo martes 7 de julio, a las 3:00 de la tarde, se enfrentarán a Suiza en busca del boleto a los cuartos de final.