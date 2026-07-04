Así le ha ido a Colombia enfrentando a Suiza: los datos benefician a la 'Tricolor'

Colombia hizo historia nuevamente luego de meterse en los octavos de final tras vencer a Ghana por la mínima diferencia en Kansas, Estados Unidos. De esa manera, los dirigidos por Néstor Lorenzo ahora se enfrentarán a Suiza en los octavos de final, una instancia a la que hasta ahora Colombia solo había llegado en tres oportunidades.

El seleccionado nacional, que terminó como líder del Grupo K, llegaba como favorito para quedarse con la victoria y, pese a la presencia del supuesto "brujo" de Ghana, Colombia logró demostrar jerarquía y vencer por la mínima diferencia.

Con el arranque del encuentro, el combinado cafetero empezó a presionar, especialmente por las bandas, donde la velocidad de los atacantes fue determinante para poner el 1-0 en el marcador. Al minuto 14 llegó el único gol del compromiso y el de la victoria, obra de Jhon Arias.

Ahora, Colombia se enfrentará a un viejo conocido: Suiza, selección a la que buscará derrotar para avanzar a los cuartos de final el próximo martes a las 3:00 de la tarde.



Selección Colombia. Foto: AFP.

¿Cómo le ha ido a Colombia ante Suiza?

Los cafeteros se han enfrentado a los suizos en cuatro oportunidades, con una ligera ventaja para Colombia, pues ha ganado dos encuentros, empatado uno y perdido otro.

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1985: Colombia 2-2 Suiza.

El primer choque ocurrió en 1985, un duelo que terminó igualado a dos goles. El compromiso se disputó en el Estadio El Campín de Bogotá, donde Alex 'Didi' Valderrama y Pedro Sarmiento marcaron los tantos del empate.



El primer choque ocurrió en 1985, un duelo que terminó igualado a dos goles. El compromiso se disputó en el Estadio El Campín de Bogotá, donde Alex 'Didi' Valderrama y Pedro Sarmiento marcaron los tantos del empate. 1991: Suiza 3-2 Colombia.

El segundo enfrentamiento entre ambas selecciones fue un amistoso de preparación a comienzos de los años noventa, donde los helvéticos fueron superiores.



El segundo enfrentamiento entre ambas selecciones fue un amistoso de preparación a comienzos de los años noventa, donde los helvéticos fueron superiores. Estados Unidos 1994: Colombia 2-0 Suiza.

El único antecedente mundialista ocurrió en la fase de grupos del Grupo A, en el Stanford Stadium. Aunque Colombia llegaba golpeada tras dos derrotas previas, se despidió con honor al vencer 2-0 a los suizos.



El único antecedente mundialista ocurrió en la fase de grupos del Grupo A, en el Stanford Stadium. Aunque Colombia llegaba golpeada tras dos derrotas previas, se despidió con honor al vencer 2-0 a los suizos. 2007: Colombia 3-1 Suiza.

El compromiso de preparación se disputó en territorio suizo. Sin embargo, los cafeteros mostraron un mejor dominio del juego y terminaron imponiéndose con claridad sobre los europeos.

Colombia buscará el paso a cuartos de final

Luego de que Colombia venciera 1-0 a Ghana, los cafeteros aseguraron su clasificación a los octavos de final. Por ello, el próximo martes 7 de julio, a las 3:00 de la tarde, se enfrentarán a Suiza en busca del boleto a los cuartos de final.