Carlos Queiroz no se guardó nada y habló de James Rodríguez: "Tiempos muy díficiles"

El portugués Carlos Queiroz, actual seleccionador de Ghana, reflexionó este jueves sobre su etapa al frente de Colombia antes de que se reencuentren en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y negó que viviera desencuentros con la estrella James Rodríguez.

El veterano timonel, que tuvo un paso breve e intenso por Colombia entre 2019 y 2020, alabó el rendimiento que ha mostrado la escuadra cafetera en la fase de grupos de Norteamérica 2026.

"Colombia es un equipo muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones", describió Queiroz en la conferencia previa al duelo el viernes en Kansas City.

Todavía liderado por James y Luis Díaz, a quien Queiroz también dirigió, Colombia concluyó en primer lugar del Grupo K por delante de Portugal, con el que empató 0-0 en un choque en el que los hombres de Néstor Lorenzo fueron claramente superiores.



Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

"Hice un análisis cuidadoso del partido de Colombia contra Portugal y estuvo muy bien. Pero mañana es otra historia, no es Portugal la que está delante de Colombia, es Ghana", afirmó Queiroz.

"Nosotros vamos a jugar a nuestro estilo y con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido", aseguró.

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"Tenemos jugadores con mucha calidad, un equipo muy fuerte y con mucha determinación. Tenemos que jugar nuestro estilo contra los puntos más flacos de Colombia", pidió el exentrenador del Real Madrid.

"Estamos listos, hemos ido creciendo en el torneo", coincidió el delantero Jordan Ayew, capitán de un plantel que avanzó como tercero del Grupo L, detrás de Inglaterra y Croacia.

Queiroz, de 73 años, señaló que la actual Colombia le recuerda tácticamente a la que guio en la Copa América de Brasil 2019, donde dejó una buena impresión antes de caer ante Chile en penales en cuartos de final.

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El técnico, despedido en diciembre de 2020 tras sufrir dos goleadas ante Uruguay (3-0) en Barranquilla y Ecuador (6-1) en Quito, negó que tuviera desencuentros con líderes del vestuario como James.

"No sé por qué dicen que no conectó conmigo, es una situación a hablar con él, no conmigo", afirmó. "Como entrenador tengo que sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. No tengo una posición diferente para uno u otro, todos tienen que trabajar para el equipo".

"Eran tiempos de covid, tiempo muy difíciles", rememoró. "Pero puedo decir que disfruté mucho, fue un honor trabajar en Colombia".