¿Colombia vencerá a Uzbekistán? La IA revela un dato que preocupa a la 'Tricolor'

Colombia y Uzbekistán están listos para enfrentarse en su debut en la Copa del Mundo, duelo correspondiente al Grupo K que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México. El compromiso cerrará la primera fecha, una jornada en la que RD Congo dio la sorpresa al empatar 1-1 con el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Precisamente, los partidos de la primera fecha han dado de qué hablar por las sorpresas que se han vivido, como el empate sin goles entre España y Cabo Verde. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el discreto inicio de varias selecciones sudamericanas. Por un lado, Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos; Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil; Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita; y el único que respondió fue Argentina, que goleó 3-0 a Argelia.

Ante ese panorama complejo para los equipos sudamericanos, muchos se han preguntado si Colombia tiene posibilidades reales de vencer a Uzbekistán.

IA revela si Colombia ganaría a Uzbekistán

Gemini, la inteligencia artificial de Google, realizó un análisis de la actualidad que atraviesa Colombia y la ubica como favorita para quedarse con la victoria. De hecho, expone tres aspectos que respaldan a la 'Tricolor'.

Experiencia y jerarquía: aunque Colombia regresa a un Mundial tras su ausencia en Catar 2022, el proceso de Néstor Lorenzo llega consolidado después de alcanzar el subcampeonato de la Copa América 2024 y mantenerse en los primeros puestos de las eliminatorias sudamericanas.

aunque Colombia regresa a un Mundial tras su ausencia en Catar 2022, el proceso de Néstor Lorenzo llega consolidado después de alcanzar el subcampeonato de la Copa América 2024 y mantenerse en los primeros puestos de las eliminatorias sudamericanas. Poder ofensivo y figuras de renombre: este es uno de los puntos más destacados, pues Colombia cuenta con Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento en Europa, además de la experiencia y conducción de James Rodríguez en lo que podría ser su último Mundial.

este es uno de los puntos más destacados, pues Colombia cuenta con Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento en Europa, además de la experiencia y conducción de James Rodríguez en lo que podría ser su último Mundial. Bajas en Uzbekistán: el conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, afronta su primera participación mundialista y llega con ausencias importantes por lesión, entre ellas las de Jaloliddin Masharipov y el defensor Husniddin Aliqulov.

Colombia vs. Uzbekistán // Foto: AFP

El dato que pone en aprietos a Colombia ante Uzbekistán

Publicidad

Si bien Colombia parece tener una ventaja sobre el papel, lo cierto es que los 'Lobos Blancos' se caracterizan por conformar un bloque defensivo compacto liderado por el central del Manchester City, Abdukodir Khusanov. Además, buscarán aprovechar el contragolpe directo con su máximo referente ofensivo, Eldor Shomurodov.

Este aspecto es relevante porque Colombia ha mostrado dificultades en el retroceso defensivo. De hecho, es uno de los aspectos que más se le cuestionan tanto a James como al resto del equipo. La transición defensiva suele ser un punto débil del combinado nacional, algo que quedó en evidencia en la goleada sufrida en el amistoso ante Francia (3-1), cuando la velocidad de los europeos desordenó la estructura defensiva colombiana.

Sin embargo, si Colombia logra controlar la ansiedad propia del debut, podría asegurar sus primeros tres puntos. De hecho, modelos estadísticos como los de Opta señalan que los cafeteros tienen un 60 % de probabilidades de triunfo, frente a un 15 % para Uzbekistán y un 25 % de opciones de empate.