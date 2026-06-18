Cómo identificar una camiseta de la Selección pirata de una original: ojo con este detalle

La pasión por la Selección Colombia mueve millones de aficionados dentro y fuera del país. Cada lanzamiento de una nueva camiseta genera largas filas, ventas récord y, al mismo tiempo, una avalancha de imitaciones que terminan confundiendo a los compradores. Precisamente sobre este fenómeno habló Eduardo Herrera, presidente de Supertex, la empresa caleña encargada de fabricar las camisetas oficiales de Adidas para la Selección Colombia, durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu.

El directivo reveló un dato que pocos conocen: las camisetas oficiales de la Selección Colombia no llegan desde Alemania ni desde Asia, sino que son producidas en Cali por manos colombianas. Además, explicó cuál es el principal detalle que permite diferenciar una camiseta original de una falsificada.

El detalle que delata una camiseta pirata

Aunque muchos consumidores buscan señales visibles para distinguir una prenda auténtica de una copia, Herrera reconoció que la tarea se ha vuelto cada vez más compleja debido a la calidad alcanzada por algunos falsificadores.

“No es muy fácil identificarlas”, aseguró el empresario al referirse a las diferencias entre una camiseta original y una pirata. Según explicó, las imitaciones más sofisticadas logran replicar gran parte de la apariencia externa del producto oficial.



Sin embargo, existe un aspecto que los fabricantes consideran clave: los detalles internos de confección.

“Nosotros podemos voltear la prenda, mirar el número de puntadas por pulgada, el tipo de terminados, y ahí nos damos cuenta”, explicó Herrera al señalar que las costuras y acabados internos suelen ser el elemento definitivo para verificar la autenticidad de una camiseta.

El problema es que estos aspectos técnicos son difíciles de identificar para un comprador promedio. De hecho, el presidente de Supertex admitió que algunas falsificaciones son tan precisas que pueden pasar desapercibidas para quienes no conocen las especificaciones exactas del producto.

Publicidad

“Hay prendas que son muy exactas, muy precisas”, afirmó.

Las camisetas oficiales de Colombia son hechas en Cali

Uno de los datos más llamativos de la entrevista fue la confirmación de que las camisetas oficiales de la Selección Colombia son fabricadas en la capital vallecaucana.

Herrera explicó que Supertex mantiene una relación histórica con Adidas desde la década de 1980 y que durante años confeccionó prendas para mercados internacionales, incluyendo camisetas de equipos europeos y de la propia selección alemana.

Publicidad

La oportunidad de fabricar la camiseta colombiana llegó antes del Mundial de Rusia 2018, después de un largo proceso para demostrar la capacidad técnica y logística de la compañía.

“Logramos nosotros que nos dieran la oportunidad de entrar a ser el fabricante de la camiseta de Colombia”, señaló el directivo.

Actualmente, Supertex no solo confecciona las camisetas oficiales de la Selección Colombia, sino también prendas para otros mercados internacionales y clubes patrocinados por Adidas.

La lucha constante contra la piratería

El presidente de Supertex calificó la piratería como uno de los mayores desafíos de la industria. “En Colombia es una locura”, dijo al referirse a la proliferación de productos falsificados que aparecen en el mercado pocos días después de cada lanzamiento oficial.

Según explicó, la empresa inicia la producción varios meses antes de que una camiseta salga al mercado. En ese periodo deben mantener estrictas medidas de confidencialidad para evitar filtraciones del diseño. Sin embargo, una vez se realiza el lanzamiento oficial, las copias comienzan a circular rápidamente.

El fenómeno se ha intensificado gracias al comercio electrónico y a plataformas internacionales donde se ofrecen réplicas producidas en otros países, especialmente en Asia.

Un millón de camisetas para los aficionados

La magnitud del negocio demuestra la enorme pasión que despierta la Selección Colombia. Herrera reveló que en un ciclo mundialista la producción puede acercarse al millón de unidades.

Publicidad

Para la más reciente edición mundialista, Supertex fabricó aproximadamente 600.000 camisetas amarillas y entre 250.000 y 300.000 camisetas azules, cifras que reflejan el interés de los hinchas por adquirir la indumentaria oficial.

El empresario también destacó que la camiseta azul de visitante tuvo una acogida superior a la esperada. “Ha tenido un éxito muy grande. La camiseta azul ha gustado mucho y realmente se ha vendido muy bien”, comentó.

Camiseta original Selección Colombia Foto: Adidas

Tecnología colombiana que supera a Asia

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue el nivel tecnológico alcanzado por la industria textil colombiana.

Publicidad

Herrera explicó que uno de los procesos más complejos es la sublimación, técnica utilizada para plasmar diseños y colores sobre las telas deportivas. Según indicó, la calidad obtenida por Supertex ha sido reconocida incluso por Adidas a nivel global.

En Colombia es donde podemos hacer la mejor sublimación que se hace en el mundo. Superamos a los asiáticos afirmó.

Este reconocimiento ha permitido que la compañía produzca prendas para diferentes mercados internacionales y consolide su posición como uno de los fabricantes más importantes de ropa deportiva en América Latina.

Recomendación para los compradores

Ante la dificultad de distinguir una camiseta original de una falsificación únicamente por su apariencia externa, los expertos recomiendan adquirir estos productos a través de canales oficiales y distribuidores autorizados.

Aunque los detalles de costura, terminados y número de puntadas pueden revelar la autenticidad de una prenda, Herrera reconoce que para la mayoría de los consumidores la mejor garantía sigue siendo comprar en establecimientos certificados por la marca.

La próxima vez que vea una camiseta de la Selección Colombia a un precio demasiado bajo o en una plataforma de dudosa procedencia, recuerde el consejo de los fabricantes: el secreto está en los detalles internos de confección, un aspecto que los falsificadores aún tienen dificultades para replicar con la misma precisión que una camiseta oficial hecha en Colombia.