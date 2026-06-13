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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Con un solitario gol, Escocia supera a Haití y arranca con el pie derecho en el Mundial 2026

Con un solitario gol, Escocia supera a Haití y arranca con el pie derecho en el Mundial 2026

Escocia comenzó con éxito su participación en la Copa del Mundo 2026 al imponerse por la mínima diferencia sobre Haití en el Gillette Stadium de Massachusetts.

Haití vs Escocia
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Escocia inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con una sufrida pero valiosa victoria por 1-0 sobre Haití en el Gillette Stadium de Massachusetts. El solitario gol de John McGinn en la primera mitad bastó para que los europeos sumaran sus primeros tres puntos y se colocaran provisionalmente en lo más alto del Grupo C.

Desde el pitazo inicial, Los dirigidos por Steve Clarke mostraron intención de imponer condiciones. Apenas transcurridos tres minutos, Ben Doak protagonizó una brillante acción individual que obligó al experimentado guardameta haitiano Johny Placide a intervenir con una notable atajada para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, lejos de intimidarse, Haití respondió con personalidad. Durante varios pasajes del primer tiempo, los caribeños adelantaron líneas y sometieron a la defensa escocesa a momentos de tensión y la recompensa llegó a los 29 minutos tras una acción dentro del área que capitalizó John McGinn.

Haití vs Escocia 1
AFP

El mediocampista no desaprovechó la oportunidad y, con la colaboración de un ligero desvío, envió el balón al fondo de la red para desatar la euforia de miles de aficionados escoceses presentes en las tribunas.

Con el trascurrir del partido los de las islas británicas buscaron ampliar diferencias antes del descanso. Lawrence Shankland estuvo cerca con un cabezazo que pasó desviado tras otro centro peligroso de Doak, una de las figuras más desequilibrantes del encuentro.

La segunda mitad mantuvo la misma intensidad. El lateral del Liverpool Andy Robertson generó una ocasión clara con un preciso envío al área que encontró a Doak en el segundo poste, pero una providencial intervención defensiva evitó el segundo tanto escocés.

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Sin embargo, Haití nunca bajó los brazos y los minutos finales fueron un ejercicio de resistencia para Escocia. La presión haitiana aumentó y los nervios comenzaron a aparecer en el conjunto europeo y le tribunas, pero la defensa logró sostener la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este triunfo, Escocia consigue una victoria mundialista que se le resistía desde hace más de tres décadas y da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Haití, por su parte, dejó una imagen competitiva.

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