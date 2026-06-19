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Cristiano Ronaldo se pronuncia sobre la polémica en Portugal: esto dijo

Problemas en la interna de Portugal que ponen en riesgo el futuro del equipo en el Mundial, por eso, Ronaldo salió a aclarar la situación.

Cristiano Ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Polémica en Portugal en torno a Cristiano Ronaldo tras el flojo debut del equipo vs. República del Congo en el Grupo K, el cual comparte también con Colombia y Uzbekistán, tras las declaraciones de João Neves sobre el astro portugués, también capitán del equipo.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", fueron las palabras del futbolista del PSG, que enciendieron la polémica a nivel mundial y una ola de críticas a los futbolistas de la selección en redes sociales.

Una ola de comentarios hacia Neves, Bruno Fernández, Nuno Méndez, Vitinha, Leao, entre otros, porque, supuestamente, no estaban respaldando a Ronaldo en su último Mundial y atacando también a familiares de estos jugadores, poniendo en tensión el ambiente en torno a Portugal.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un mensaje claro sobre la situación: "Estamos unidos", dejando atrás las críticas y reiterando su apoyo a sus compañeros, pese al mal ambiente que se han generado, además, este 19 de junio llevaron a cabo un nuevo entrenamiento pensando en el duelo vs. Uzbekistán, antes de enfrentar a Colombia en la última fecha.

"Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el mediocampo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña. Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final", también fueron las palabras de la hermana del CR7, que también avivaron este problema y el ambiente en la selección.

Es importante recordar que este mismo equipo conquistó la Liga de Nacional con Ronaldo como capitán frente a España, en donde estos mismos jugadores no dejaron de lado ningún elogio hacia el astro portugués por su aporte en aquel duelo.

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