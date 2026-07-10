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¿Cuándo se juega la semifinal España vs. Francia? Fecha, hora, sede y canal de TV

La otra llave enfrentará a los vencedores de los cruces restantes del campeonato (Argentina vs. Suiza e Inglaterra vs. México), completando así el cuadro que definirá al nuevo campeón del mundo.

España vs. Francia.
España vs. Francia.
Fotos: AFP y @EquipedeFrance.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 10 de jul, 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definida una de sus semifinales. Se trata del compromiso entre las selección de España y Francia, que se enfrentarán el próximo martes 14 de julio en un duelo que reunirá a dos de las principales potencias del fútbol europeo en busca de un cupo en la gran final.

El compromiso se disputará en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, y está programado para las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con transmisión de Blu Radio y Caracol Televisión. En territorio español, el pitazo inicial será a las 9:00 de la noche, en un partido que promete captar la atención de millones de aficionados.

España llega a esta instancia tras superar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, resultado que le permitió mantenerse en carrera por conquistar su segundo título mundial. El conjunto ibérico ha mostrado solidez colectiva y un fútbol ofensivo durante el torneo.

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Por su parte, Francia aseguró su clasificación luego de vencer 2-0 a Marruecos en la ronda de cuartos de final. El seleccionado francés buscará regresar a una final mundialista y sumar una nueva estrella a su palmarés.

El ganador del encuentro entre España y Francia obtendrá el boleto para disputar la gran final del Mundial 2026. En contraste, el equipo que resulte derrotado deberá jugar el partido por el tercer lugar frente al perdedor de la otra semifinal.

La otra llave enfrentará a los vencedores de los cruces restantes del campeonato (Argentina vs. Suiza e Inglaterra vs. México), completando así el cuadro que definirá al nuevo campeón del mundo, el próximo domingo 19 de julio.

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