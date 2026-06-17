¿Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial? Rival, fecha y hora del próximo partido de Cristiano

La selección de Portugal ya pasó la página de su estreno en el Mundial de 2026 y ahora concentra toda su atención en la segunda jornada de la fase de grupos. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo viene de empatar 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que lo obliga a sumar de a tres en su próxima presentación para fortalecer sus opciones de clasificación.

El conjunto luso integra el Grupo K, una zona que comparte con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Tras dejar escapar puntos en su debut, Portugal afrontará un compromiso clave que podría marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.

Este será el próximo partido de Portugal en el Mundial

El próximo partido de Portugal será el martes 23 de junio frente a Uzbekistán. El encuentro está programado para la 1:00 p. m. EDT, horario que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia, y será válido por la segunda fecha de la fase de grupos.

La selección portuguesa buscará aprovechar la experiencia de figuras como Cristiano Ronaldo para conseguir su primera victoria en el torneo. Un triunfo le permitiría llegar con mejores posibilidades al cierre de la fase inicial y mantenerse en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final.



¿Cuándo es el Portugal vs. Colombia por el Mundial?

Después de medirse a Uzbekistán, Portugal disputará su tercer y último partido de la fase de grupos ante Colombia. Ese compromiso se jugará el 27 de junio y aparece como uno de los encuentros más atractivos de la zona, ya que podría definir las posiciones finales del Grupo K.

Cristiano Ronaldo continúa siendo el principal referente del combinado europeo y uno de los jugadores más seguidos del Mundial 2026. Cada presentación del capitán portugués genera expectativa entre los aficionados, especialmente en una edición que podría representar una de sus últimas participaciones mundialistas.

Publicidad

Con dos fechas aún por disputar, Portugal mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El duelo contra Uzbekistán será una prueba determinante para confirmar su candidatura y encaminar su clasificación en una de las zonas más competitivas del certamen.