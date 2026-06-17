De GOAT a GOAT: Patrick Mahomes, rendido ante el hat-trick de Messi en Kansas City

Ambos saben que para ganar hay que hacer las cosas ordinarias mejor que cualquier otro las hace, día tras día, segundo a segundo.

Hacer cosas que otros no harán, lograr lo que otros no pueden. Para que ellos jueguen otro deporte y los demás intenten alcanzarlos.

Cuando se es tan grande como Lionel Messi Patrick Mahomes, es imposible ser modesto.

Lionel Messi y Patrick Mahomes han construido, cada uno en su disciplina, un legado que los coloca entre los más grandes de todos los tiempos. Messi suma ocho Balones de Oro y, tras su hat-trick ante Argelia, llegó a 16 goles en Mundiales, superando a Ronaldo Nazário e igualando el récord histórico de Miroslav Klose, además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo distintas y de haber levantado el título mundial con Argentina en Qatar 2022 .



Del otro lado, Mahomes ha hecho de Arrowhead Stadium su propio templo: es tres veces campeón del Super Bowl y dos veces MVP de la NFL, cifras que lo perfilan como uno de los quarterbacks más dominantes de su generación. Lo curioso es que ambos siguen sumando capítulos a su historia incluso en momentos donde parecía que ya lo habían ganado todo: Messi, a los 38 años, sigue reescribiendo los libros de récords mundialistas, mientras Mahomes, en recuperación de una ruptura de ligamento cruzado anterior, ya planea su regreso para seguir compitiendo por más anillos. Dos atletas, dos deportes, una misma obsesión: la grandeza.

El estadio Arrowhead Stadium, que normalmente vibra con los pases de Patrick Mahomes cambió de protagonista este martes.

El estadio recibió el debut de Argentina ante Argelia en el Grupo J del Mundial 2026 , y entre las gradas se encontraba el propio mariscal de campo, viviendo la noche como un espectador más.

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Mahomes asistió al partido junto a su esposa, Brittany, en lo que terminó siendo una velada histórica para el fútbol mundial. Para Mahomes, fue una oportunidad particular: ver jugar en el mismo estadio donde su equipo disputa los partidos de local.

Brittany Mahomes, esposa de Patrick, no es ajena al fútbol: fue jugadora colegial de soccer y compitió profesionalmente durante un año en Islandia. Esa pasión la llevó mucho más allá de las gradas, ya que en 2020 se sumó como inversionista al proyecto que trajo de vuelta el fútbol femenino profesional a Kansas City junto a Angie y Chris Long, dando vida a lo que hoy se conoce como el Kansas City Current de la NWSL.

Messi anotó los tres goles de su equipo en los minutos 17, 60 y 76, sellando una victoria contundente que dejó a Argentina con un triunfo de 3-0 sobre Argelia en menos de 80 minutos de juego.

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El primer gol llegó tras una asistencia de su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul; el segundo fue una definición oportunista tras un rebote en el inicio del segundo tiempo; y el tercero, un disparo certero momentos antes de salir del campo entre una ovación.

La actuación no solo definió el partido: el triplete llevó a Messi a 16 goles en Mundiales, superando al brasileño Ronaldo e igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.

Además, el capitán argentino se convirtió en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo distintas y alcanzó su presentación número 200 con la selección durante el mismo encuentro.

La cifra resulta todavía más impresionante en contexto: Messi ya acumula 10 goles mundialistas desde que cumplió 35 años, una cantidad superior a la suma total de Cristiano Ronaldo, Neymar, Thierry Henry, Rivaldo, Diego Maradona y Harry Kane en sus respectivas trayectorias en Copas del Mundo. La reacción de Mahomes: pocas palabras, todo dicho

Fiel a su estilo, el quarterback no necesitó un comunicado extenso para expresar su admiración. Mahomes publicó un emoji de cabra (🐐) tras el segundo gol de Messi, y agregó tres emojis más después del tercero. Un solo símbolo bastó para resumir lo que significaba presenciar, en vivo, otra página histórica de Messi.

La escena resultó casi simbólica: dos figuras que, en sus respectivos deportes, han sido apodadas "el mejor de todos los tiempos" (GOAT, por sus siglas en inglés), compartiendo el mismo escenario, aunque con roles invertidos por una noche. El estadio de los Chiefs, ese martes, fue de Messi.