Del caso Balogun a Mussolini: las injerencias políticas en los Mundiales

La llamada del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para que la comisión de disciplina del organismo reexaminase la tarjeta roja impuesta a Falorin Balogun, no es el primer caso de injerencia política en un Mundial.

Donald Trump. Foto: captura de video.

1934: las presiones de Mussolini

La Italia fascista organizó la segunda Copa del Mundo de la historia e "Il Duce", que no aprecia el fútbol a diferencia de su pueblo, ve en ella una ocasión ideal para glorificar su régimen político.

Presente en cada partido, Mussolini baja a los vestuarios y el arbitraje resulta muy favorable para el país anfitrión, que finalmente se consagra campeón, hasta el punto de que la FIFA decide después suspender de por vida a dos árbitros.



1938: las presiones de Mussolini (bis)

Un año antes de la Segunda Guerra Mundial, Austria, recién anexionada por la Alemania nazi, se retira y varios de sus jugadores se ven obligados a jugar para la Mannschaft, forzados además a ejecutar el saludo nazi en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, Alemania no pasará de octavos de final.

Italia, por su parte, conserva su título, con sus jugadores vistiendo camisetas negras que recuerdan el uniforme de los milicianos italianos. Antes de la final, Mussolini les envía un mensaje breve pero escalofriante: "Vencer o morir".

Mussolini // Foto: AFP

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1978: sospechas de corrupción en Argentina

Organizado bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla, el "Mundial", que pretendía lavar la imagen del régimen, ve a Argentina conquistar su primer título, empañado por fuertes sospechas de corrupción.

En la segunda fase, jugada en dos grupos de cuatro equipos cada uno, la Albiceleste debía vencer a Perú por al menos 4 goles de diferencia para superar a Brasil y disputar la final del torneo (que la jugaban los campeones de cada llave).

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Los peruanos, que habían mostrado una defensa sólida al inicio del torneo, se desmoronan y caen 6-0.

Con los años, sin que se haya aportado jamás una prueba concluyente, varios testimonios denunciarán un acto de corrupción entre ambas dictaduras.

1982: Francia-Kuwait y la irrupción del jeque

En Valladolid, los Bleus habían marcado el 4-1 por medio de Alain Giresse, un gol protestado por los kuwaitíes, que habían oído un silbato (procedente de las tribunas) que creyeron que señalaba un fuera de juego.

Cuando el árbitro ya había validado el tanto, el jeque Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, hermano menor del emir y presidente de la Federación de Fútbol de Kuwait, bajó de la tribuna y entró en el terreno de juego, ante la estupefacción general, para protestar la decisión.

En medio de la más absoluta confusión, el gol es anulado por el árbitro, que pagará el precio con una inhabilitación de por vida por parte de la FIFA.

2026: la llamada de Trump a Infantino

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Disconforme con la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante la victoria de Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, que implicaba la suspensión automática del delantero estadounidense para el siguiente partido contra Bélgica, Donald Trump llama al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la sanción.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa Foto: AFP

Cuatro días más tarde, el máximo organismo del fútbol mundial anuncia que su comisión de disciplina ha modificado la sanción: el partido de suspensión firme ha sido conmutado por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un período de prueba de un año".

Consecuencia: el máximo goleador de Team USA en esta Copa del Mundo podrá alinearse en Seattle el lunes, en el partido de octavos de final contra los Diablos Rojos.