Michel Platini denunció a Gianni Infantino y reabre la disputa por su caída en la FIFA

Michel Platini volvió a la carga contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presentar una nueva denuncia ante la justicia por presunta denuncia falsa y tráfico de influencias, en un intento por esclarecer los hechos que, según sostiene, frustraron su llegada a la presidencia del organismo rector del fútbol mundial en 2015.

El exfutbolista francés informó este lunes que la acción judicial también involucra a dos antiguos directivos de la FIFA y está acompañada por una solicitud para actuar como acusación particular dentro del proceso, lo que podría derivar en la designación de un juez de instrucción encargado de investigar el caso.

No es la primera vez que Platini acude a los tribunales por este asunto. En 2018 presentó una denuncia por denuncia falsa contra personas no identificadas y, tres años después, otra por tráfico de influencias dirigida contra Infantino. Sin embargo, la primera fue declarada prescrita y la segunda terminó archivada por las autoridades suizas.

Además de la vía penal, el exdirigente deportivo anunció que impulsará una demanda civil contra la FIFA para reclamar una compensación por los daños que, a su juicio, le ocasionaron las actuaciones que lo apartaron de la carrera presidencial de la organización.



Platini insiste en que Infantino, quien fue su colaborador cercano durante su etapa al frente de la UEFA, actuó junto con el exdirector jurídico de la FIFA, Marco Villiger, y el expresidente de la comisión de auditoría, Domenico Scala, para impedir que llegara al máximo cargo del fútbol mundial mediante acusaciones que considera infundadas.

El origen de la controversia se remonta a 2015, cuando salió a la luz un pago de dos millones de francos suizos realizado por la FIFA a Platini cuatro años antes. La revelación desencadenó investigaciones disciplinarias y penales que terminaron apartándolo de la escena política del fútbol internacional justo cuando figuraba como uno de los principales favoritos para asumir la presidencia de la FIFA.

La situación abrió el camino para la elección de Gianni Infantino en febrero de 2016. Desde entonces, el dirigente italo-suizo ha sido reelegido en dos ocasiones y se perfila para buscar un nuevo mandato en marzo del próximo año.

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Platini fue absuelto de manera definitiva por la justicia suiza en agosto de 2025 dentro del proceso por presunta estafa relacionado con aquel pago. Tras esa decisión, el exjugador ha reiterado su intención de exigir responsabilidades a quienes considera responsables de su caída en la estructura de poder del fútbol internacional.