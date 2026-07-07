Del "hay que volver a levantarnos" de Muñoz a "estábamos para cosas mejores" de Suárez

Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue.

"Volver a levantarnos", clamó este martes el lateral Daniel Muñoz a sus compañeros en la selección Colombia tras la eliminación del Mundial por Suiza en octavos de final, en tanto que para el delantero Luis Javier Suárez la plantilla estaba "para cosas mejores".

"En lo personal, estoy muy agradecido con esta familia, no hay nada que reprochar", expresó el jugador del Crystal Palace, quien marcó en el torneo dos goles.

Goleador de la Liga portuguesa con el Sporting, el ariete Luis Javier Suárez no pudo ocultar su decepción con el resultado en Vancouver.



Colombia vs. Suiza // Foto: AFP

"Hoy es un día triste para el país y esta selección. Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos", afirmó el delantero.

Muñoz añadió que lo que mostró el equipo Cafetero debe enorgullecer al país y prometió: "Esto sigue".

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A los cafeteros les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

