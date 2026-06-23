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Desaparece la camiseta de Iker Casillas del Mundial de 2010

La ausencia de una de las reliquias más importantes de la historia del fútbol encendió las alarmas en el Museo Legends de Madrid.

Desaparece la camiseta del Mundial 2010 de Iker Casillas.
El Museo Legends anunció hoy la desaparición de una de las piezas "más emblemáticas" de su colección.
Foto: ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

La camiseta utilizada en el Mundial de Sudáfrica 2010 por Iker Casillas, portero titular de la selección española que se proclamó campeona en aquel torneo, y que el exguardameta del Real Madrid depositó en el Museo Legends de Madrid ha desaparecido de este espacio, según se conoció este martes.

Por medio de un comunicado, el Museo Legends anunció hoy la desaparición de una de las piezas "más emblemáticas" de su colección.

El museo notificó la ausencia de dicha camiseta durante una revisión "rutinaria" efectuada este martes.

Se trata de la mítica camiseta con la que el exfutbolista Iker Casillas disputó la final del Mundial de 2010 contra Países Bajos, cuando los españoles se alzaron campeones y consiguieron su primera estrella, siendo uno de los puntos del museo que reúne más visitas.

"Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido", confirmó la organización del museo en su nota.

Por el momento, no se conocen más detalles de lo sucedido y desde el departamento de comunicación aseguran que "cualquier novedad" en relación a la desaparición de dicha prenda será comunicada por los "canales oficiales" del museo.

El Museo Legends es una de las mayores experiencias inmersivas del mundo dedicado a la historia del fútbol, ubicado en pleno corazón de Madrid junto a la Puerta del Sol y alberga reliquias y objetos de este deporte.

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