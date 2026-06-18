Durísima lesión en Canadá: futbolista terminó con fuerte fractura tras dura entrada

Lágrimas y un abucheo del público en medio de lo que era una fiesta durante la goleada de Canadá a Qatar en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial, todo cuando Assim Madibo, del cuadro asiático, no midió su fuerza y entró de manera agresiva contra Ismael Kone que quedó tendido en el piso.

La fuerte entrada le dio a la pierna del futbolista del Sassuolo de Italia, quien quedó en el piso por varios minutos y rodeado por sus compañeros que prestaron ayudar al equipo médico para atenderlo lo más rápido posible. El árbitro no lo pensó dos veces y le mostró la tarjeta roja a Madibo, que lloraba en la banda por ver a su colega en esa situación.

Dura lesión de Ismael Kone en Canadá / Foto: AFP

Nadie refutó la falta, incluso los jugadores de Qatar se acercaron a ayudar a los canadienses, mientras desde las tribunas del BC Place Vancouver se escuchaban abucheos contra el autor de esta dura entrada que deja en vilo el estado y futuro del futbolista, tanto en su carrera como en esta edición del Mundial.

Ismael Kone, quien ha sido clave en Canadá, cuenta con una amplia experiencia y con minutos clave en Europa en la liga de Italia. Sus compañeros guardan un gran respeto y cariño por él.



Aún se desconoce el tipo de lesión y algunos apuntas que podría ser la tibia, en especial por la imagen en donde se ve en mal estado la pierna del jugador y las lágrimas de varias personas en la cancha, algo que conmovió y motivo a Canadá para aumentar la diferencia con el cuadro qatarí.