¿Experto en el Mundial? Con esta trivia verifique cuánto sabe usted de esta edición

La victoria de la Selección Colombia vs. Uzbekistán (3-1) en la noche de este miércoles dio por finaliza la primera fecha de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. Una media de 3,1 goles por partido dejó al cabo de 7 días de competición, entre los 75 tantos celebrados, Lionel Messi quedó como líder de goleadores con un triplete.

Pero esta fase dejó otros datos curiosos y momentos históricos que, sin duda, quedarán por siempre en los libros de historia de los mundiales. Por eso, la FIFA estrenó la trivia de la primera fecha de las fases de grupos para medir cuánto saben los hinchas y qué tanta atención prestaron a lo que sucedió en la primera semana desde que comenzó la fiesta en Estados Unidos, México y Canadá.

No solo fueron resultados, sino noticias en torno al deporte: un técnico que salió; un portero que se hizo leyenda; una selección que sorprendió; un triplete inolvidable y otros momentos más que marcaron al mundo del fútbol en estos primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trofeo del Mundial 2026 // Foto: AFP

Trivia de la fase de grupos del Mundial 2026

La fase inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya dejó una serie de historias, protagonistas y partidos que comenzaron a darle forma al torneo más importante del fútbol. Tras la disputa de los primeros 24 encuentros, las selecciones participantes mostraron sus fortalezas y los aficionados pudieron disfrutar de una jornada cargada de emociones alrededor del mundo.

