El futbolista colombiano que explotó por quedar fuera de prelista al Mundial: “No sabes un carajo”

La ausencia de Roger Martínez en la lista previa de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 provocó una fuerte reacción del delantero en redes sociales, pocas horas después de que el técnico Néstor Lorenzo oficializara los nombres bloqueados ante la FIFA.

El atacante publicó una historia en Instagram en la que cuestionó su ausencia y defendió el rendimiento que ha tenido durante la temporada con su club. En el mensaje, Martínez aseguró que es “el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano”, haciendo referencia a sus números recientes.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan dos fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas”, escribió el futbolista.

Además, también incluyó críticas relacionadas con las oportunidades que, según él, recibió anteriormente en la selección nacional.



“Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces”, agregó el delantero en la historia compartida en su cuenta oficial.

La parte más fuerte del mensaje llegó al final de la publicación, donde el atacante lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los aficionados de la selección Colombia.

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“Pero no sabes un carajo… más de lo mismo, pero ahí wee”, escribió Roger Martínez.

La reacción del jugador se produjo luego de conocerse la lista preliminar entregada por Lorenzo, de la que posteriormente saldrán los 26 futbolistas definitivos que disputarán el Mundial de 2026.



¿Quiénes lideran la prelista de Colombia?

La convocatoria preliminar está encabezada por referentes habituales de la selección como Luis Díaz y James Rodríguez.

También aparecen futbolistas que han sido base del proceso de Lorenzo, entre ellos:



Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Jhon Arias

Jefferson Lerma

Luis Suárez

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¿Cuáles fueron las novedades de la convocatoria?

Entre las principales novedades de la lista previa aparecen futbolistas como Juan Manuel Rengifo, figura reciente de Atlético Nacional, así como Néiser Villarreal, goleador del Mundial Sub-20 del año pasado y actualmente en Cruzeiro.

También llamó la atención la presencia de Johan Rojas, quien ha tenido actuaciones destacadas con Vasco da Gama.

Por otro lado, la ausencia de Roger Martínez fue una de las más comentadas en redes sociales debido a su pasado reciente con la selección y a las expectativas de algunos aficionados sobre una posible inclusión en el grupo preliminar.



¿Qué rivales tendrá Colombia en el Mundial 2026?

Colombia integrará el Grupo K de la Copa del Mundo junto a:



Selección de Portugal

Selección de Uzbekistán

Selección de República Democrática del Congo

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutará el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México frente a Uzbekistán y posteriormente jugará contra República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos.