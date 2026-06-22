EN VIVO | Argentina vs. Austria HOY, online y gratis el Grupo J en el Mundial 2026

Una nueva jornada cargada de emociones se vivirá este lunes 22 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por la segunda fecha del Grupo J, Argentina se enfrenta a Austria en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente fase de la competencia.

La Albiceleste llega fortalecida luego de su contundente presentación ante Argelia, partido en el que Lionel Messi volvió a demostrar su vigencia con una actuación memorable y tres goles que le permitieron a los dirigidos por Lionel Scaloni iniciar con pie derecho la defensa del campeonato conseguido en Catar.

Sin embargo, Austria también llega con argumentos para ilusionarse. La contundente victoria sobre Jordania en la primera jornada encendió el grupo y confirmó que el conjunto europeo será un rival de cuidado para los campeones del mundo.

Ver EN VIVO Argentina vs. Austria aquí HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones de este compromiso completamente gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un grupo de analistas y expertos que estarán comentando cada detalle de este atractivo enfrentamiento del Grupo J.

¿A qué hora juega Argentina HOY vs. Austria por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este lunes 22 de junio. El duelo se jugará en el Estadio de Dallas.

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La Albiceleste buscará confirmar su favoritismo y dar un paso más hacia los dieciseisavos de final, mientras que Austria intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut y convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

Alineaciones de Argentina vs. Austria