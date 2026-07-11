EN VIVO | Argentina vs. Suiza HOY: siga gratis y online los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Argentina afronta este domingo 11 de julio un nuevo desafío en su defensa del título cuando se mida a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, que se disputará en Kansas City, definirá al último clasificado a las semifinales del torneo. La Albiceleste buscará mantener el camino hacia un nuevo título mundial, mientras que el conjunto suizo intentará dar la sorpresa y avanzar por primera vez a la siguiente ronda de la competición.

Con ambos equipos instalados entre los ocho mejores del campeonato, el duelo promete intensidad y marcará el futuro de dos selecciones que llegan con la ilusión de seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Ver EN VIVO Argentina vs. Suiza HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones del compromiso EN VIVO, gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por el equipo de analistas y comentaristas de Blog Deportivo, que seguirá cada detalle del encuentro, las principales jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas.

Los aficionados podrán disfrutar de una cobertura especial con el minuto a minuto y el análisis de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega hoy Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

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El compromiso entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este domingo 11 de julio en Kansas City, a partir de las 8:00 p. m.

Suiza buscará dar un nuevo golpe sobre la mesa y eliminar a la vigente campeona del mundo para instalarse en las semifinales. Argentina, por su parte, intentará imponer su jerarquía y dar otro paso en la defensa del título conquistado en la anterior edición del torneo. El ganador del encuentro avanzará a la penúltima instancia del Mundial 2026.