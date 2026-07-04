🔴 EN VIVO | Canadá vs. Marruecos: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) en el Estadio NRG de Houston, en el compromiso que inaugura la fase de octavos de final del Mundial 2026. Este cruce de eliminación directa representa un escenario histórico para ambas escuadras en la cita norteamericana.

El combinado de los 'Canucks', dirigido por Jesse Marsch, llega a este enfrentamiento tras conseguir una clasificación agónica en la ronda anterior, donde superaron 1-0 a Sudáfrica con una anotación en el tiempo de descuento del mediocampista Stephen Eustáquio. La plantilla norteamericana, colíder del torneo en condición de anfitriona, busca seguir consolidando su mejor participación en copas del mundo.

Por su parte, los 'Leones del Atlas' accedieron a esta instancia después de una cerrada serie ante los Países Bajos, a quienes eliminaron en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto africano, que cuenta en el frente de ataque con figuras como Ismael Saibari, ratifica el rendimiento que lo llevó a las semifinales en la pasada edición de Catar.

El seleccionado que logre la victoria en el territorio texano asegurará su presencia en los cuartos de final del torneo. El ganador de esta llave esperará por su próximo rival, el cual se definirá hoy mismo en el encuentro que disputarán las selecciones de Francia y Paraguay en Filadelfia.



¿A qué horas es el partido de Canadá vs. Marruecos HOY?

Desde las 12:00 del medio día de este sábado, 4 de julio, correrá la pelota en Houston, Estados Unidos para el choque entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.

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Posibles alineaciones:

Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Tajon Buchanan, Jonathan David, Liam Millar y Cyle Larin.

Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Yahia Attiyat Allah, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Hakim Ziyech, Abde Ezzalzouli y Youssef En-Nesyri.