🔴 EN VIVO | Colombia vs. Ghana: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Día crucial para la Selección Colombia en lo que muchos consideran "el inicio de otra competencia". No es lo mismo un partido en la fase de grupos a uno de eliminación directa, pues la exigencia es mucho mayor y los equipos dejan de jugar a nivel medio, sino que incrementan su calidad para buscar la clasificación.

Es por eso que la 'Tricolor' no deberá confiarse por haber logrado la primera posición del Grupo K y tendrá que obtener una victoria que le de más razones al mundo de titularla "candidata", como lo hacen futbolistas como Cafú o Zidane, incluyendo a los técnico Luis De La Fuente (España) y Lionel Scaloni (Argentina).

Este duelo Colombia vs. Ghana paraliza a todo un país en la búsqueda de seguir adelante en el camino de alcanzar esa anhelada primera estrella tricolor y, por supuesto, superar el registro del 2014 cuando se alcanzó los cuartos de final.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

¿A qué horas es el partido de Colombia HOY?

Desde las 8:30 de la noche de este viernes, 3 de julio, correrá la pelota en Kansas City para el choque entre Colombia y Ghana por los 16avos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.



¿Contra quién juega Colombia HOY?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará este viernes a la selección de Ghana en un choque inédito por la Copa Mundial de la FIFA. Es la primera vez que se encuentran en un duelo oficial y será de alto nivel, recordando que al otro lado se encuentra al mando Carlos Queiroz, con pasado por la tricolor.

Ghana vence en el Mundial // Foto: AFP

¿Si Colombia gana hoy cuándo vuelve a jugar?

Si la Tricolor consigue un cupo a los octavos de final, volverá a jugar el martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde frente a Suiza, que consiguió la clasificación este jueves ante Argelia.

Predicción Colombia vs. Ghana, según la IA

La inteligencia artificial pronostica una victoria de Colombia por 2-1 ante Ghana en los octavos de final del Mundial 2026. El análisis destaca el mejor momento de la Tricolor, su solidez defensiva y el desequilibrio de sus atacantes, aunque anticipa un partido exigente frente a una selección ghanesa que podría generar peligro con su velocidad al contragolpe.

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Alineaciones de Colombia y Ghana HOY