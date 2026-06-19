EN VIVO: Estados Unidos vs. Australia, grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes por el grupo D. La gran novedad es que el delantero Christian Pulisic se cayó este viernes del once titular del equipo norteamericano debido a molestias en un gemelo, siendo reemplazado por Ricardo Pepi para el compromiso disputado en Seattle.

Alineación de Estados Unidos contra Australia hoy

El director técnico argentino, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, tuvo que modificar su estrategia de ataque de última hora en Houston debido a la baja médica de su figura principal.

Ante la ausencia de Pulisic, el estratega definió una formación inicial conformada por Matt Freese en el arco; la línea defensiva con Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman; Tyler Adams en la contención; Weston McKennie y Malik Tillman en la zona de volantes; y el tridente ofensivo integrado por Ricardo Pepi, Folarin Balogun y Sergiño Dest.



Formación confirmada de Australia para el partido del grupo D

Por su parte, el seleccionado de Australia definió sus once inicialistas para buscar la victoria en esta jornada del campeonato.

El equipo de los 'Socceroos' arranca el compromiso con el guardameta Patrick Beach; los defensores Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati y Jacob Italiano; los mediocampistas Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill y Matthew Leckie; dejando en la delantera a Mohamed Touré.