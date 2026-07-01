EN VIVO | Inglaterra vs. RD Congo HOY: online y gratis los 16avos de final del Mundial

Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en el Estadio de Atlanta, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro define la continuidad de ambos equipos en la justa mundialista.

El combinado de los 'Tres Leones', bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, llega a esta instancia de eliminación directa tras superar la fase de grupos con victorias ante Croacia y Panamá. La plantilla europea cuenta con la participación de futbolistas como Jude Bellingham, quien suma dos anotaciones en la competencia, y Harry Kane en el frente de ataque.

Por su parte, los 'Leopardos' accedieron a esta fase tras clasificar como uno de los mejores terceros lugares. El equipo africano, que ingresó al torneo mediante el repechaje intercontinental, sumó cuatro puntos en la fase previa producto de un empate ante Portugal, una derrota frente a Colombia y una victoria ante Uzbekistán.

Así serán los octuvos de final del Mundial 2026

La selección que obtenga la victoria en este compromiso avanzará a los octavos de final del certamen, donde ya espera la Selección de México. El conjunto azteca aseguró su presencia en la siguiente fase tras vencer anoche 2-0 a 'La Tri' en el Estadio Azteca. De este modo, el vencedor del cruce de esta mañana en Atlanta se medirá ante el equipo norteamericano por un cupo a los cuartos de final.

¿Dónde y a qué hora ver Inglaterra vs. RD Congo?

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Este compromiso de los dieciseisavos de final se encuentra programado para este miércoles 1 de julio, a partir de las 11:00 de la mañana. El duelo tendrá la transmisión EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo a través de la señal 89.9 FM y YouTube.

Además, la transmisión también se podrá ver por la señal de Gol Caracol en el Canal Caracol.

Posibles alineaciones

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Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Harry Kane.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi-Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Ngal'ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Yoane Wissa y Cédric Bakambu.