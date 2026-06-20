EN VIVO Mundial 2026: hora y canal para los partidos que se juegan HOY, sábado 20 de junio

Este 20 de junio, el Mundial 2026 afronta su décimo día de competencia y ya empieza a definir cuáles selecciones podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la cita orbital.

México, que sumó su segunda victoria, lidera el Grupo A con 6 unidades, mientras que Corea del Sur le sigue con 3 puntos. Por su parte, Canadá derrotó a Catar por 6-0 y alcanzó las 4 unidades, mientras que Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió ubicarse en la segunda posición con 4 puntos.

En el Grupo C, Brasil venció a Haití por 3-0, resultado que lo dejó en la cima de su zona con 4 unidades. Más abajo aparece Marruecos, también con 4 puntos, luego de superar 2-0 a Escocia, selección que mantiene opciones en el tercer lugar con 3 unidades.

Finalmente, Estados Unidos continúa como líder del Grupo con 6 puntos tras derrotar 2-0 a Australia, equipo que se ubica en la segunda posición, mientras que Paraguay consiguió sumar tres unidades luego de vencer por la mínima diferencia a Turquía.



Programación 20 de junio 2026 Blu Radio

Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del sábado 20 de junio

Ahora la oportunidad será para los grupos E y F, donde Alemania buscará asegurar su liderato, mientras que Suecia intentará continuar sumando puntos para acercarse a la siguiente fase.

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Estos son los partidos que se disputarán durante la jornada y dónde verlos:



Países Bajos vs Suecia: se disputará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Alemania vs Costa de Marfil: se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá ver mediante la transmisión de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.

y se podrá ver mediante la transmisión de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol. Ecuador vs Curazao: el duelo comenzará desde las 7:00 de la noche y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Túnez vs Japón: este encuentro cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión estará disponible en vivo a través de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

Tabla de posiciones

Grupo A



México 6pts

Corea del Sur 3pts

Chequia 1pts

Sudáfrica 1pts

Grupo B



Canadá 4pts

Suiza 4pts

Bosnia Herzegovina 1pts

Catar 1pts

Grupo C



Brasil 4pts

Marruecos 4pts

Escocia 3pts

Haití 0pts

Grupo D



Estados Unidos 6pts

Australia 3pts

Paraguay 3pts

Turquía 0pts

Grupo E



Alemania 3pts

Costa de Marfil 3pts

Ecuador 0pts

Curazao 0pts

Grupo F



Suecia 3pts

Japón 1pts

Países Bajos 1pts

Túnez 0pts

Grupo G



Nueva Zelanda 1pts

Irán 1pts

Bélgica 1pts

Egipto 1pts

Grupo H



Uruguay 1pts

Arabia Saudita 1pts

España 1pts

Cabo Verde 1pts

Grupo I



Noruega 3pts

Francia 3pts

Senegal 0pts

Irak 0pts

Grupo J



Argentina 3pts

Austria 3pts

Jordania 0pts

Argelia 0pts

Grupo K



Colombia 3pts

RD Congo 1pts

Portugal 1pts

Uzbekistán 0pts

Grupo L

