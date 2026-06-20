EN VIVO Mundial 2026: hora y canal para los partidos que se juegan HOY, sábado 20 de junio

Este 20 de junio, el Mundial 2026 afronta su décimo día de competencia y ya empieza a definir cuáles selecciones podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la cita orbital.
México, que sumó su segunda victoria, lidera el Grupo A con 6 unidades, mientras que Corea del Sur le sigue con 3 puntos. Por su parte, Canadá derrotó a Catar por 6-0 y alcanzó las 4 unidades, mientras que Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió ubicarse en la segunda posición con 4 puntos.
En el Grupo C, Brasil venció a Haití por 3-0, resultado que lo dejó en la cima de su zona con 4 unidades. Más abajo aparece Marruecos, también con 4 puntos, luego de superar 2-0 a Escocia, selección que mantiene opciones en el tercer lugar con 3 unidades.
Finalmente, Estados Unidos continúa como líder del Grupo con 6 puntos tras derrotar 2-0 a Australia, equipo que se ubica en la segunda posición, mientras que Paraguay consiguió sumar tres unidades luego de vencer por la mínima diferencia a Turquía.
Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del sábado 20 de junio
Ahora la oportunidad será para los grupos E y F, donde Alemania buscará asegurar su liderato, mientras que Suecia intentará continuar sumando puntos para acercarse a la siguiente fase.
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Estos son los partidos que se disputarán durante la jornada y dónde verlos:
- Países Bajos vs Suecia: se disputará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
- Alemania vs Costa de Marfil: se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá ver mediante la transmisión de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.
- Ecuador vs Curazao: el duelo comenzará desde las 7:00 de la noche y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
- Túnez vs Japón: este encuentro cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión estará disponible en vivo a través de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
Tabla de posiciones
Grupo A
- México 6pts
- Corea del Sur 3pts
- Chequia 1pts
- Sudáfrica 1pts
Grupo B
- Canadá 4pts
- Suiza 4pts
- Bosnia Herzegovina 1pts
- Catar 1pts
Grupo C
- Brasil 4pts
- Marruecos 4pts
- Escocia 3pts
- Haití 0pts
Grupo D
- Estados Unidos 6pts
- Australia 3pts
- Paraguay 3pts
- Turquía 0pts
Grupo E
- Alemania 3pts
- Costa de Marfil 3pts
- Ecuador 0pts
- Curazao 0pts
Grupo F
- Suecia 3pts
- Japón 1pts
- Países Bajos 1pts
- Túnez 0pts
Grupo G
- Nueva Zelanda 1pts
- Irán 1pts
- Bélgica 1pts
- Egipto 1pts
Grupo H
- Uruguay 1pts
- Arabia Saudita 1pts
- España 1pts
- Cabo Verde 1pts
Grupo I
- Noruega 3pts
- Francia 3pts
- Senegal 0pts
- Irak 0pts
Grupo J
- Argentina 3pts
- Austria 3pts
- Jordania 0pts
- Argelia 0pts
Grupo K
- Colombia 3pts
- RD Congo 1pts
- Portugal 1pts
- Uzbekistán 0pts
Grupo L
- Inglaterra 3pts
- Ghana 3pts
- Panamá 0pts
- Croacia 0pts