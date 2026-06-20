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EN VIVO Mundial 2026: hora y canal para los partidos que se juegan HOY, sábado 20 de junio

La jornada tendrá cuatro encuentros, los cuales corresponden al décimo día de la cita orbital.

Copa Mundial
Copa Mundial
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Este 20 de junio, el Mundial 2026 afronta su décimo día de competencia y ya empieza a definir cuáles selecciones podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la cita orbital.

México, que sumó su segunda victoria, lidera el Grupo A con 6 unidades, mientras que Corea del Sur le sigue con 3 puntos. Por su parte, Canadá derrotó a Catar por 6-0 y alcanzó las 4 unidades, mientras que Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió ubicarse en la segunda posición con 4 puntos.

En el Grupo C, Brasil venció a Haití por 3-0, resultado que lo dejó en la cima de su zona con 4 unidades. Más abajo aparece Marruecos, también con 4 puntos, luego de superar 2-0 a Escocia, selección que mantiene opciones en el tercer lugar con 3 unidades.

Finalmente, Estados Unidos continúa como líder del Grupo con 6 puntos tras derrotar 2-0 a Australia, equipo que se ubica en la segunda posición, mientras que Paraguay consiguió sumar tres unidades luego de vencer por la mínima diferencia a Turquía.

Programación 20 de junio 2026
Programación 20 de junio 2026
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Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del sábado 20 de junio

Ahora la oportunidad será para los grupos E y F, donde Alemania buscará asegurar su liderato, mientras que Suecia intentará continuar sumando puntos para acercarse a la siguiente fase.

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Estos son los partidos que se disputarán durante la jornada y dónde verlos:

  • Países Bajos vs Suecia: se disputará desde las 12:00 del mediodía y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
  • Alemania vs Costa de Marfil: se jugará desde las 3:00 de la tarde y se podrá ver mediante la transmisión de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.
  • Ecuador vs Curazao: el duelo comenzará desde las 7:00 de la noche y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
  • Túnez vs Japón: este encuentro cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión estará disponible en vivo a través de bluradio.com y el canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

Tabla de posiciones

Grupo A

  • México 6pts
  • Corea del Sur 3pts
  • Chequia 1pts
  • Sudáfrica 1pts

Grupo B

  • Canadá 4pts
  • Suiza 4pts
  • Bosnia Herzegovina 1pts
  • Catar 1pts

Grupo C

  • Brasil 4pts
  • Marruecos 4pts
  • Escocia 3pts
  • Haití 0pts

Grupo D

  • Estados Unidos 6pts
  • Australia 3pts
  • Paraguay 3pts
  • Turquía 0pts

Grupo E

  • Alemania 3pts
  • Costa de Marfil 3pts
  • Ecuador 0pts
  • Curazao 0pts

Grupo F

  • Suecia 3pts
  • Japón 1pts
  • Países Bajos 1pts
  • Túnez 0pts

Grupo G

  • Nueva Zelanda 1pts
  • Irán 1pts
  • Bélgica 1pts
  • Egipto 1pts

Grupo H

  • Uruguay 1pts
  • Arabia Saudita 1pts
  • España 1pts
  • Cabo Verde 1pts

Grupo I

  • Noruega 3pts
  • Francia 3pts
  • Senegal 0pts
  • Irak 0pts

Grupo J

  • Argentina 3pts
  • Austria 3pts
  • Jordania 0pts
  • Argelia 0pts

Grupo K

  • Colombia 3pts
  • RD Congo 1pts
  • Portugal 1pts
  • Uzbekistán 0pts

Grupo L

  • Inglaterra 3pts
  • Ghana 3pts
  • Panamá 0pts
  • Croacia 0pts
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