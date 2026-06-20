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EN VIVO | Túnez vs. Japón HOY, online y gratis el Grupo F en el Mundial 2026

Los nipones ya demostraron ser un gran equipo y buscarán ponerse arriba en la tabla ante Túnez, así acercarse a la próxima ronda del Mundial y despedir a la nación africana.

Túnes vs. Japón EN VIVO.jpg
Foto: Blu Radio
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Partido tarde, pero lleno de emoción se vivirá este sábado, 20 de junio, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Por el Grupo F, Túnez se enfrenta a Japón con la necesidad de sumar para no ser la tercera eliminada del certamen, pero los nipones demostraron ante Países Bajos que llegaron al torneo a competir.

La goleada de la 'Naranja Mécanica' frente a Suecia alertó y movió el grupo, obligando a que hoy Japón pueda sumar para ponerse en segunda posición y vivir una "final" en la última fecha ante Suecia por un hipotética segundo lugar, pero dependerá de lograr tres puntos ante Túnez.

Ver EN VIVO Túnez vs. Japón aquí HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este compromiso, totalmente gratis y online, a través del canal de YouTube con la narracción del Santi Saray, que estará acompañado de un equipo de expertos que analizarán cada jugada de este duelo.

¿A qué hora juega Japón HOY vs. Túnez por la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Japón y Túnez por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este sábado 20 de junio (madrugada del domingo en algunos países).

Estos son los horarios en diferentes países:

  • Colombia: 11:00 p. m.
  • Ecuador: 11:00 p. m.
  • Perú: 11:00 p. m.
  • México (CDMX): 10:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 12:00 a. m. del domingo
  • Argentina: 1:00 a. m. del domingo
  • Chile: 1:00 a. m. del domingo
  • España: 6:00 a. m. del domingo
  • Japón: 1:00 p. m. del domingo
  • Túnez: 5:00 a. m. del domingo

El duelo se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey y será un partido clave para ambos equipos dentro del Grupo F.

Alineaciones de Túnez vs. Japón

  • Túnez: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Shkiri, Khedira; Achouri, Mejbri, Gharbi; Chaouat.
  • Japón: Suzuki; Sugawara, Watanabe, Taniguchi, Ito, Nakamura; Kamada, Sano, Doan, Maeda; Ueda
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