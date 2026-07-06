🔴 EN VIVO | USA vs. Bélgica: online y gratis HOY los octavos de final del Mundial

En medio de la polémica por el caso de Balogun por ser habilitado por la FIFA tras una llamada del presidente Donald Trump, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino espera avanzar este lunes a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Pero al frente estará un equipo experimentado como Bélgica, lleno de figuras internacionales.

Los belgas quieren llegar lejos en esta competencia y demostrar que su plantel también se ve reflejado en la cancha, por ende, deberán imponerse a los locales para lograr citarse con España en los cuartos de final; por lo tanto, se espera un duelo igualado en esta fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Estados Unidos vence en el Mundial // Foto: AFP

Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: aquí gratis y online

A partir de las 6:30 de la tarde, el equipo de Blog Deportivo traerá las emociones, tanto en su señal 89.9 FM y el canal de YouTube, de este apasionante choque por los octavos de final de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy en el Mundial?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se juega hoy lunes 6 de julio a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Lumen Field de Seattle. El ganador avanzará a los cuartos de final para enfrentarse a España.}



Alineaciones USA vs. Bélgica