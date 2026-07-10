España vs. Bélgica EN VIVO hoy: alineaciones confirmadas con sorpresas de Pedri y De Bruyne

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentan hoy, viernes 10 de julio, por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol El encuentro, programado para disputarse en la ciudad de Los Ángeles, definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

La gran novedad en el combinado español es la suplencia de Pedri, quien venía siendo inicialista inamovible. Por el lado belga, el regreso de Kevin De Bruyne al once titular tras superar molestias físicas marca el planteamiento del compromiso.



Alineación confirmada de España: Fabián Ruiz va desde el arranque

El director técnico Luis de la Fuente realizó una única modificación táctica en comparación con el equipo que derrotó a Portugal en los octavos de final. El estratega optó por ingresar a Fabián Ruiz desde el primer minuto en reemplazo de Pedri.

Fabián Ruiz no jugaba como titular desde el partido de debut de la fase de grupos, donde España igualó 0-0 ante Cabo Verde. El resto de la nómina se mantiene idéntica a la que superó a Arabia Saudí (4-0) y a Austria (3-0).

España alinea hoy con:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.



Alineación confirmada de Bélgica: De Bruyne y Doku regresan al once

El cuerpo técnico de Bélgica dispuso toda su artillería pesada para contrarrestar el juego asociativo español. La principal novedad es la inclusión de Kevin De Bruyne, quien se había perdido el duelo de octavos de final contra Estados Unidos por molestias musculares.



Asimismo, el extremo Jeremy Doku recupera su puesto en la formación inicialista en sustitución de Dodi Lukébakio, luego de haber iniciado el compromiso anterior desde el banco de suplentes.

Bélgica alinea hoy con:

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Doku, De Ketelaere y Trossard.



España vs. Bélgica: hora y dónde ver el partido en vivo hoy

El crucial compromiso por los cuartos de final de la Copa del Mundo se disputará hoy a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Inglewood, Los Ángeles.

Los aficionados cuentan con múltiples plataformas oficiales para seguir las incidencias del juego en directo:

