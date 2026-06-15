España vs Cabo Verde en vivo: siga aquí el debut de una de las candidatas al título

La selección española inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde en el estadio de Atlanta. Este compromiso, válido por la fase de grupos del certamen internacional, se podrá sintonizar en vivo a través de la señal principal de Caracol Televisión para Colombia desde las 11:00 de la mañana, y también contará con la transmisión radial en directo de Blu Radio.



Alineaciones confirmadas de España y Cabo Verde para el partido

El seleccionador ibérico, Luis de la Fuente, definió el equipo inicialista con una sorpresa de último momento en el medio campo: la inclusión de Gavi en el once titular en lugar de Álex Baena. En el arco se mantiene el respaldo para Unai Simón por encima de David Raya y Joan García, mientras que las figuras Lamine Yamal y Nico Williams arrancarán en el banquillo tras recuperarse de sus respectivas lesiones musculares.

Nómina de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal. Nómina de Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.

España vs. Irak Foto: AFP

Cabo Verde afronta el compromiso más importante de su historia futbolística al debutar oficialmente en una cita orbital. La escuadra dirigida por Pedro Leitao Brito 'Bubista' llegó a la competición tras firmar una sorprendente clasificación directa en la que superó a potencias continentales como Camerún, consolidando un proceso con jugadores con recorrido en las ligas de Europa y Asia.