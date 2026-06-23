Estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para Colombia vs. Congo

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la titular de Colombia HOY para enfrentar a República del Congo por la segunda fecha del Grupo K, que de obtener la victoria clasificará a la próxima ronda de la competencia tras la victoria de Portugal vs. Uzbekistán horas antes.

De acuerdo con el entrenador argentino, los elegidos son con base a las capacidades del equipo y lo que se necesita para enfrentar al rival desde sus fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta, por supuesto, el equilibrio del plan de juego del equipo cafetero.

Titular Colombia HOY: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo

Probable alineación: C. Vargas D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica J. Arias, J. Lerma, G. Puerta J. Rodríguez (C), L. Suárez, L. Diaz

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¿A qué hora juega Colombia hoy vs. República del Congo?

Este duelo de la segunda fecha de la fase de grupos se encuentra programado para las 9:30 de la noche (hora colombiana) de este martes, 23 de junio.

Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

A una victoria de la clasificación

Tras la victoria vs. Uzbekistán (3-1), la selección cafetera querrá validar su gran nivel logrando la clasificación este martes para llegar con “menos presión” para enfrentar a Portugal el próximo sábado en la definición del Grupo K.



Aprovechando el buen momento de jugadores como ‘Cucho’ Hernández, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, entre otros, Lorenzo espera que este once inicial sea el adecuado para conseguir esos tres puntos en este duelo decisivo, por supuesto, aprovechando las virtudes de su equipo para sacar ventaja de las debilidades del rival.

Además, la posibilidad de evitar a una potencia en dieciseisavos da mayor confianza para llegar a más y, por supuesto, que esta generación supere lo logrado en 2014 cuando el equipo alcanzó los cuartos de final y quedó en el quinto lugar.

