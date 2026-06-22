Esto necesita Colombia para asegurar su pase a dieciseisavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 que se disputa en territorio mexicano, canadiense y estadounidense enfrenta su segunda fecha y ya ha dejado a los primeros equipos virtualmente clasificados a los dieciseisavos de final.

Y es que con la mayoría de selecciones ya disputando sus encuentros de la segunda jornada, varios equipos empiezan a tomar ventaja y acercarse a la siguiente ronda. Sin embargo, ahora surge la duda de qué necesita la Selección Colombia para asegurar su clasificación, especialmente porque fue la única en conseguir un triunfo en su zona, el Grupo K.

Cabe recordar que Portugal igualó a un gol con República Democrática del Congo, mientras que Colombia venció 3-1 a Uzbekistán, resultado que ubicó a la 'Tricolor' en la cima del Grupo K. Pese al triunfo, la clasificación todavía no está asegurada.

Colombia vs. República del Congo // Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

La respuesta es sencilla. Teniendo en cuenta el panorama actual de su grupo y el empate entre Portugal y RD Congo, Colombia solo necesita ganar su próximo partido para clasificar oficialmente a los dieciseisavos de final.

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Pero si Colombia empata contra RD Congo, quedará cerca de asegurar su boleto, aunque dependerá de la tabla de mejores terceros o de sumar puntos en la última fecha ante Portugal.

Ahora bien, en el escenario más complicado, si Colombia pierde, necesitará vencer o al menos empatar contra Portugal; sin embargo, dependerá de otros resultados para conocer su futuro en el torneo.

Desde el interior de Colombia, la mirada está puesta en conseguir un triunfo ante RD Congo, una selección que logró sorprender y empatar con la Portugal de Cristiano Ronaldo pese a disputar su primer Mundial. Por eso, la velocidad y fortaleza ofensiva serán claves para que la 'Tricolor' consiga su segunda victoria en la cita orbital.

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¿Cuáles son los equipos ya clasificados al Mundial 2026?

Luego de su victoria en el debut, México consiguió un triunfo ante Corea del Sur, resultado que le aseguró el primer boleto a los dieciseisavos de final.

Por su parte, Canadá y Suiza suman cuatro unidades cada uno, lo que los mantiene cerca de la clasificación. Una situación similar viven Brasil y Marruecos, por lo que hasta la última fecha se conocerá qué pasará con los grupos B y C.

Estados Unidos ha sido una de las sorpresas del Mundial y, mostrando jerarquía, ya acumula seis puntos, siendo otro de los clasificados a la siguiente ronda. Alemania goleó 7-1 a Curazao en la primera fecha y en la segunda jornada venció 2-1 a Costa de Marfil, acumulando seis puntos y asegurando su presencia en los dieciseisavos de final.

Por su parte, Países Bajos y Japón tienen cuatro puntos cada uno, pero será la última jornada la que definirá la clasificación, pues Suecia cuenta con tres unidades y todavía mantiene opciones.

Egipto, del Grupo G, suma cuatro puntos y sus perseguidores tienen dos unidades, por lo que todo se definirá en la última fecha, misma situación que vive España en el Grupo H.

Finalmente, Argentina y Messi han mostrado superioridad en sus dos primeros partidos, acumulando seis puntos que los dejan clasificados a los dieciseisavos de final.