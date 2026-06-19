Expulsan a Miguel Almirón con la nueva 'Ley Prestianni', el primero de la historia

El fútbol paraguayo quedará para siempre en los libros de historia de los mundiales, pero no de manera positiva. Este viernes el volante Miguel Almirón vio la tarjeta roja en el duelo vs. Turquía tras taparse la boca y decirle algo al rival, por lo que entró a funcionar la nueva 'Ley Prestianni', que nació en Europa gracias a Vinicius Jr.

Roja a Miguel Almirón // Foto: AFP

¿Qué es la 'Ley Prestianni' y por qué es roja directa?

De acuerdo con la aplicación de la FIFA, la llamada 'Ley Prestianni' es una normativa impulsada que sanciona con tarjeta roja directa a los futbolistas que se cubran la boca para insultar a un rival. Nació a raíz de un incidente donde el jugador argentino Gianluca Prestianni fue acusado de proferir insultos discriminatorios a Vinícius Júnior cubriéndose la boca, lo que impidió identificar los agravios.

Este hecho pasó durante el choque en la UEFA Champions League entre el Bénfica y el Real Madrid. Debido a que el futbolista argentino se tapó la boca, nunca se supo si hizo o no comentarios racistas contra el brasileño, por lo cual nació esta norma para evitar que se repitieran casos como este en la cancha.

Árbitro activa protocolo racismo tras denuncia de Vinicius en Real Madrid vs. Benfica Foto: AFP

Miguel Almirón, a los libros de historia

El '10' paraguayo quedará para siempre como el primer futbolista en ver tarjeta roja por esta nueva normativa. Todo por un momento de impulso en donde se acercó al rival sin que el árbitro viera y le dijo comentarios, al parecer, discriminadores tapándose la boca.



Esto llevó a que el VAR tuviera que intervenir y al consultar, el juez tomará la decisión de mostrarle la roja directa en un momento que quedó marcado para siempre en la historia del fútbol.