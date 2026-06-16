FIFA tomó una decisión sobre el árbitro acusado de un gesto supremacista

El árbitro australiano Shaun Evans negó este martes haber realizado de forma deliberada un gesto asociado al supremacismo blanco durante una transmisión del Mundial y aseguró que el movimiento de su mano fue "involuntario" e "inconsciente", mientras la FIFA estableció que "no había evidencia" del acto ofensivo.

"Quisiera aclarar que no hice intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo", afirmó Evans en un comunicado remitido a EFE por la FIFA tras la polémica generada durante el partido entre Alemania y Curazao.

El colegiado explicó que la única explicación que puede ofrecer es que se trató de "un movimiento involuntario e inconsciente" del que no se dio cuenta en ese momento.

Las imágenes tomadas más tarde durante el partido muestran que repetí ese movimiento muchas veces mientras sostenía un bolígrafo entre los dedos Añadió.

La controversia surgió durante la retransmisión previa al encuentro, cuando las cámaras enfocaron al equipo del videoarbitraje (VAR) y Evans apareció realizando con su mano derecha un gesto similar al símbolo de "OK".



⚽️ | MUNDIAL 2026: La FIFA inicia una investigación sobre si el árbitro australiano del Mundial Shaun Evans realizó un supuesto “signo de poder blanco” antes del partido de Alemania contra Curaçao.



El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, lo califica como un símbolo… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026

En los últimos años, ese signo ha sido utilizado en determinados contextos por grupos de extrema derecha, aunque también mantiene usos habituales y ajenos a cualquier connotación política.

El gesto adquirió especial notoriedad mundial en marzo de 2019, cuando fue realizado durante la primera comparecencia judicial del autor del atentado contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en el que murieron 51 personas.

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Evans lamentó la interpretación que ha suscitado el gesto y afirmó que la polémica "no refleja quién soy", según el comunicado, aunque reconoció que entiende cómo pudo ser percibido y reiteró que no realizó el símbolo "de forma consciente ni deliberada".

Tras la difusión de las imágenes, la organización Fare (Fútbol contra el racismo en Europa), encargada de supervisar incidentes discriminatorios en el torneo, pidió la exclusión del árbitro australiano al considerar que el gesto se asemejaba a un símbolo empleado por movimientos supremacistas.

Sin embargo, la FIFA informó este martes en un comunicado remitido a EFE de que su Comité Disciplinario independiente examinó el caso y no encontró pruebas de una vulneración de su reglamento, por lo que Evans continuará ejerciendo sus funciones como integrante del equipo arbitral del Mundial 2026.

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"No se ha encontrado ningúna prueba de que se haya vulnerado el Código Disciplinario de la FIFA. El Comité Disciplinario también ha tomado nota de la declaración de Evans", subraya el comunicado.

Evans, de 38 años, es uno de los árbitros internacionales más experimentados de Australia. Integrante de la lista FIFA desde 2012, ha dirigido encuentros de la Liga Australiana (A-League), competiciones continentales de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y torneos de selecciones, incluida la Copa Asiática.

El Mundial de 2026 supone su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo, aunque en esta edición forma parte del equipo de videoarbitraje (VAR), integrado por 30 especialistas seleccionados por la FIFA.